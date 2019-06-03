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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Які законопроекти розглянуть у Раді цього тижня

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      У Верховній Раді стартував новий робочий тиждень. На Погоджувальній раді вирішували, що саме розглядатимуть у парламенті найближчими днями.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Вибори проти економіки: перед якими загрозами постала Україна

      Виборчий кодекс

      У четвер, 6 червня, нардепи в парламенті мають почати розгляд Виборчого кодексу в другому читанні. До цього апарат Верховної ради повинен підготувати таблицю з поправками. Зазначимо, що загалом їх було подано понад 4500, а робоча група при опрацюванні ще приблизно 300.

      Що може змінити закон?• На парламентських виборах нарешті зникне мажоритарка;
      • Замість неї будуть відкриті списки з регіональними округами;
      • Це означає, що людина зможе проголосувати не лише за партію, а й за конкретного депутата в ній;
      • А отже – продати місця в списку буде складно;
      • В Україні буде всього 26 округів (а це в 10 разів менше, ніж зараз), це не дозволить депутатам скуповувати виборців.
      • Прохідний бар'єр до парламенту знизиться до 4%.

      Голова парламенту Андрій Парубій переконаний, що ухвалити законопроект вже в цілому встигнуть до кінця липня, тобто до завершення каденції Верховної ради восьмого скликання.

      Законопроект про імпічмент

      В другому читанні нардепи мають розглянути й законопроект про тимчасові слідчі комісії. В ньому, зокрема, прописана процедура імпічменту президенту України. До законопроекту було внесено понад 1000 правок, деякі з них навіть відкликали. Проте депутати впевнені, що також зможуть ухвалити його 6 червня.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що говорив Зеленський про імпічмент?Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

      "Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, яка, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.

      Закон про публічні закупівлі

      А от щодо зміни до закону про публічні закупівлі, які потребує ЦВК, щоб провести дострокові парламентські вибори, нардепи мовчать. 

      Що відомо про позачергові парламентські вибори? Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".


      Які партії мають шанс пройти у парламент
       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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