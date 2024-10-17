Выйти из этой затяжной стадии войны можно, если будет необходима поддержка наших партнеров. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что должен быть полный объем помощи от международного общества.

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Можно ли завершить войну в 2025 году

К сожалению, сейчас нужного объема помощи мы не получим. Это становится понятно, глядя на то, что Украине предоставляли в 2022, 2023 и в течение 2024 года. Если поддержка сохранится на том же уровне, а не будет масштабно увеличена, то закончить войну в 2025 году никак не удастся.

Она будет продолжаться в дальнейшем. Это правда – Россия готовится к затяжной войне, увеличивает количество своих войск. Последние приказы Владимира Путина на это прямо указывают,

– рассказал Александр Коваленко.

Российский диктатор объявил об увеличении количества армии на 180 тысяч – до 1,5 миллиона. Также он увеличил количество срочников во время призыва до 133 тысяч. Все это, не учитывая того, что каждый месяц в ряды оккупационной армии поступает примерно 30 – 40 тысяч мобилизованных.

Судя по этому, Россия в 2025 году будет иметь основное намерение воевать человеческим ресурсом. К тому же ведется постоянный рекрутинг в других странах, в частности Центральной Азии, Африки, Латинской Америки. В последнее время много говорят о северокорейских военных.

Россия продолжает поиск человеческого ресурса, чтобы пройти 2025 год. Почему? Потому что ей недостаточно механизированной компоненты. В вопросе истощения человеческого ресурса – это не про Россию, а в вопросе истощения техникой – это мы уже наблюдаем,

– подчеркнул Коваленко.

Оккупантам не хватает танков, боевых бронированных машин, самоходных артиллерийских установок. У них критическая ситуация с противовоздушной обороной и некоторой другой номенклатурой. Перспективы России действительно совсем не оптимистичны.

"Но еще некоторое время, прежде всего благодаря большому человеческому ресурсу и привлечению союзников, Россия еще сможет продолжать войну. Так что, быстрого завершения не стоит ожидать. Это невозможно", – подытожил Александр Коваленко.