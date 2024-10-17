Вийти з цієї затяжної стадії війни можна, якщо буде необхідна підтримка наших партнерів. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що має бути повний об'єм допомоги від міжнародного суспільства.

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Чи можна завершити війну у 2025 році

На жаль, зараз потрібного обсягу допомоги ми не отримаємо. Це стає зрозуміло, дивлячись на те, що Україні надавали у 2022, 2023 та упродовж 2024 року. Якщо підтримка збережеться на тому самому рівні, а не буде масштабно збільшена, то закінчити війну у 2025 році ніяк не вдасться.

Вона продовжуватиметься надалі. Це правда – Росія готується до затяжної війни, збільшує кількість своїх військ. Останні накази Владіміра Путіна на це прямо вказують,

– розповів Олександр Коваленко.

Російський диктатор оголосив про збільшення кількості армії на 180 тисяч – до 1,5 мільйона. Також він збільшив кількість строковиків під час призову до 133 тисяч. Все це, не враховуючи того, що кожного місяця до лав окупаційної армії надходить приблизно 30 – 40 тисяч мобілізованих.

Судячи з цього, Росія у 2025 році матиме основний намір воювати людським ресурсом. До того ж ведеться постійний рекрутинг в інших країнах, зокрема Центральної Азії, Африки, Латинської Америки. Останнім часом багато говорять про північнокорейських військових.

Росія продовжує пошук людського ресурсу, щоб пройти 2025 рік. Чому? Бо їй недостатньо механізованої компоненти. У питанні виснаження людського ресурсу – це не про Росію, а в питанні виснаження технікою – це ми вже спостерігаємо,

– підкреслив Коваленко.

Окупантам не вистачає танків, бойових броньованих машин, самохідних артилерійських установок. У них критична ситуація з протиповітряною обороною та деякою іншою номенклатурою. Перспективи Росії справді зовсім не оптимістичні.

"Але ще деякий час, найперше завдяки великому людському ресурсу та залученню союзників, Росія ще зможе продовжувати війну. Отже, швидкого завершення не варто очікувати. Це неможливо", – підсумував Олександр Коваленко.