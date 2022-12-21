Отключение света украинцам: распространенные нарушения и области, в которых их больше всего

В Украине проводятся внеплановые проверки соблюдения графиков отключений света. В настоящее время уже зафиксировано 193 нарушения.

Меньше всего нарушений по соблюдению графиков отключения электроэнергии выявили на Прикарпатье, Харьковской и Кировоградской областях. В каких регионах самая плохая ситуация, обсудили на заседании Антикризисного энергетического штаба, пишет 24 канал.

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Нарушения относительно отключения света

В целом по итогам первого этапа проверок уже зафиксировали 193 нарушений нормативно-правовых актов в области электроэнергетики Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян. Наиболее распространенные нарушения, в частности:

продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Лидеры по количеству нарушений

Больше всего нарушений зафиксировали в "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "Полтаваоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Тернопольоблэнерго" и "Черниговоблэнерго".

Вместо этого меньше всего – в "Прикарпатьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

На нарушителей составили соответствующие акты. Все нарушения должны быть устранены уже к 31 декабря.

Публичный отчет по выявленным нарушениям и их устранению планируется обнародовать каждую пятницу. Премьер подчеркнул, что мероприятия по проверке операторов должны проходить на постоянной основе во время военного положения.

Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь – десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей. Поэтому работа таких групп по проверке должна быть постоянной,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

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В украинской энергосистеме значителен дефицит мощностей

Утром 21 декабря в Укрэнерго сообщили, что в энергосистеме нашего государства сохраняется значительный дефицит мощности. Систематические атаки россиян ракетами и беспилотниками повлекли за собой повреждение магистральных сетей, поэтому есть определенные ограничения.

В Киеве ситуация остается сложной. Кроме того, захватчики ночью обстреливали из артиллерии деоккупированныерайоны на Востоке и на Юге. Враг повредил электросети. Сейчас их пытаются восстановить.

Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию со светом в каждом регионе. Ко всем областям довели лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.