Оккупанты обстреливают украинские телебашни и захватывают радиостанции. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, в каких регионах Украины частично или полностью отсутствует телерадиосигнал.

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Где полностью или частично отсутствует украинское телерадиовещание

В настоящее время частично или полностью отсутствует телерадиосигнал в таких регионах Украины:

в Бердянске рашисты захватили радиостанцию ​​"Азовская волна";

в Мелитополе захвачена телебашня и радиостанции;

в Буче полностью уничтожена студия канала "Взгляд";

в оккупированном Херсоне 4 марта через приставку Т2 орки начали транслировать 24 рашистских теле- и 3 радиопомойки;

такая же ситуация с трансляцией в Херсонской области;

из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без телерадиовещания.

В Центре противодействия дезинформации напоминают, что в случае распространения информации пропагандистского, антиукраинского характера, нужно помнить, что это дезинформация!

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