Оккупанты обстреливают украинские телебашни и захватывают радиостанции. Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, в каких регионах Украины частично или полностью отсутствует телерадиосигнал.
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Где полностью или частично отсутствует украинское телерадиовещание
В настоящее время частично или полностью отсутствует телерадиосигнал в таких регионах Украины:
- в Бердянске рашисты захватили радиостанцию "Азовская волна";
- в Мелитополе захвачена телебашня и радиостанции;
- в Буче полностью уничтожена студия канала "Взгляд";
- в оккупированном Херсоне 4 марта через приставку Т2 орки начали транслировать 24 рашистских теле- и 3 радиопомойки;
- такая же ситуация с трансляцией в Херсонской области;
- из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без телерадиовещания.
В Центре противодействия дезинформации напоминают, что в случае распространения информации пропагандистского, антиукраинского характера, нужно помнить, что это дезинформация!
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