Окупанти обстрілюють українські телевежі і захоплюють радіостанції. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, у яких регіонах України частково або повністю відсутній телерадіосигнал.

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Де повністю або частково відсутнє українське телерадіомовлення

Наразі частково або повністю відсутній телерадіосигнал у таких регіонах України:

у Бердянську рашисти захопили радіостанцію "Азовська хвиля";

у Мелітополі захоплено телевежу та радіостанції;

у Бучі вщент знищено студію каналу "Погляд";

в окупованому Херсоні 4 березня через приставку Т2 орки почали транслювати 24 рашистські теле- і 3 радіопомийки;

така ж ситуація з трансляцією у Херсонській області;

через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без телерадіомовлення.

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що у разі поширення інформації пропагандистського, антиукраїнського характеру, потрібно пам'ятати, що це – дезінформація!

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