Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что летом украинских отдыхающих готова принимать Турция, с Грецией и Испанией ведутся переговоры. В ЕС анализируют количество больных на 100 тысяч населения в стране, принимая решение о допуске туристов оттуда.

Украина близка к необходимому лимиту количества больных

Дмитрий Кулеба назвал критерии, которые учитывают страны ЕС, принимая решение о допуске украинских туристов, во время часа вопросов к правительству в Раде, пишет 24 канал.

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По его словам, проблем с доверием к статистике случаев коронавируса в Украине или количеству проведенных тестов нет. Во внимание принимают лимит количества больных на 100 тысяч населения.

Мы очень близко к этому порогу. И даже незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт,

– пояснил Кулеба.

Он добавил, что вопрос сейчас является приоритетным для министерства.

В каких странах украинцы смогут отдохнуть летом 2020

Ранее о том, куда украинцы смогут поехать на летний отдых, Кулеба рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр подчеркнул, что Украина планирует открывать авиасообщение уже 15 июня. Однако нужно, чтобы ограничения сняли и партнеры. Сейчас идут переговоры с рядом стран.

Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев,

– отметил Кулеба.

И добавил, что в Испании ситуация очень сложная. Они планировали открывать границы только для соседних стран. Впоследствии открытие границ перенесли из-за обострения эпидемиологической ситуации.

Глава министерства выразил надежду, что в целом во второй половине июня страны будут принимать решение о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения уже в течение июля, августа.

Карантин в Украине: главная

С 5 июня в стране действует новый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, разрешили внутренние перелеты, открытие помещений кафе и ресторанов, проведение религиозных мероприятий.

Кроме того, с 22 мая до 22 июня действует так называемый адаптивный (локальный) карантин. Он позволяет отдельным регионам в случае обострения эпидемиологической ситуации усиливать ограничительные меры только там, а не по всей стране.

Ослабление карантина с 5 июня / Инфографика 24 канала