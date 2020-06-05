В каких странах украинцы смогут отдохнуть летом: вероятный список
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что летом украинских отдыхающих готова принимать Турция, с Грецией и Испанией ведутся переговоры. В ЕС анализируют количество больных на 100 тысяч населения в стране, принимая решение о допуске туристов оттуда.
Украина близка к необходимому лимиту количества больных
Дмитрий Кулеба назвал критерии, которые учитывают страны ЕС, принимая решение о допуске украинских туристов, во время часа вопросов к правительству в Раде, пишет 24 канал.
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По его словам, проблем с доверием к статистике случаев коронавируса в Украине или количеству проведенных тестов нет. Во внимание принимают лимит количества больных на 100 тысяч населения.
Мы очень близко к этому порогу. И даже незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт,
– пояснил Кулеба.
Он добавил, что вопрос сейчас является приоритетным для министерства.
В каких странах украинцы смогут отдохнуть летом 2020
Ранее о том, куда украинцы смогут поехать на летний отдых, Кулеба рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
Министр подчеркнул, что Украина планирует открывать авиасообщение уже 15 июня. Однако нужно, чтобы ограничения сняли и партнеры. Сейчас идут переговоры с рядом стран.
Мы уже поговорили с Турцией, и она уже готова принимать украинских туристов. Работаем с Грецией, с Испанией. То есть со странами, которые наиболее популярны среди украинцев,
– отметил Кулеба.
И добавил, что в Испании ситуация очень сложная. Они планировали открывать границы только для соседних стран. Впоследствии открытие границ перенесли из-за обострения эпидемиологической ситуации.
Глава министерства выразил надежду, что в целом во второй половине июня страны будут принимать решение о том, когда и на каких условиях открываться. Поэтому Украина рассчитывает на возобновление авиасообщения уже в течение июля, августа.
Карантин в Украине: главная
- С 5 июня в стране действует новый этап ослабления карантинных ограничений. В частности, разрешили внутренние перелеты, открытие помещений кафе и ресторанов, проведение религиозных мероприятий.
- Кроме того, с 22 мая до 22 июня действует так называемый адаптивный (локальный) карантин. Он позволяет отдельным регионам в случае обострения эпидемиологической ситуации усиливать ограничительные меры только там, а не по всей стране.