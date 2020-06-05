Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що влітку українських відпочивальників готова приймати Туреччина, з Грецією та Іспанією тривають перемовини. В ЄС аналізують кількість хворих на 100 тисяч населення у країні, приймаючи рішення про допуск туристів звідти.

Україна близька до необхідного ліміту кількості хворих

Дмитро Кулеба назвав критерії, які враховують країни ЄС, приймаючи рішення про допуск українських туристів, під час години запитань до уряду у Раді, пише 24 канал.

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За його словами, проблем з довірою до статистики випадків коронавірусу в Україні чи кількості проведених тестів немає. До уваги беруть ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення.

Ми дуже близько до цього порогу. І навіть незначне покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в'їзд для українців буде відкритий,

– пояснив Кулеба.

Він додав, що питання наразі є пріоритетним для міністерства.

В яких країнах українці зможуть відпочити влітку 2020

Раніше про те, куди українці зможуть поїхати на літній відпочинок, Кулеба розповів ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр наголосив, що Україна планує відкривати авіасполучення вже 15 червня. Однак потрібно, щоб обмеження зняли й партнери. Наразі тривають перемовини з низкою країн.

Куди українці зможуть полетіти

Про готовність приймати українських туристів заявила Туреччина . Рейси туди запускають з 15 червня ;

. Рейси туди запускають ; Ймовірно, у Грецію та Іспанію. Перемовини з цими країнами тривають. Однак, за словами Кулеби, в Іспанії складна епідеміологічна ситуація.

Очільник міністерства висловив сподівання, що загалом у другій половині червня країни ухвалюватимуть рішення про те, коли й на яких умовах відкриватися. Тому Україна розраховує на відновлення авіасполучення вже протягом липня, серпня.

Карантин в Україні: основне

З 5 червня у країні діє новий етап послаблення карантинних обмежень. Зокрема, дозволили внутрішні перельоти, відкриття приміщень кафе та ресторанів, проведення релігійних заходів.

Крім того, з 22 травня до 22 червня діє так званий адаптивний (локальний) карантин. Він дозволяє окремим регіонам у випадку загострення епідеміологічної ситуації посилювати обмежувальні заходи лише там, а не по всій країні.



Послаблення карантину з 5 червня / Інфографіка 24 каналу