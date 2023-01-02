Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, самое важное, чтобы в 2023 году российский диктатор Владимир Путин потерпел военное поражение в Украине. И тогда Украина подпишет справедливый мир на своих условиях.

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И это будет точка обратного отсчета до полного крушения путинского режима. Он не сможет закрыть страну, потому что к нему будут вопросы от собственной элиты. Она может стать главным драйвером отстранения Путина от власти. Ибо все эти чиновники. Они теряют все,

– считает Гудков.

Сейчас части российской элиты следовало бы задуматься, как отстранить Путина от власти. Это может гарантировать им, как считает Гудков, по крайней мере, частичную индульгенцию.

Как могут развиваться события в 2023 году

Как отметил Гудком, 2023 год должен принести победу Украины, мир и начало краха путинского режима. В самой России могут быть 4 варианта развития событий.

Самый спокойный и безопасный вариант – это внутренний переворот среди элит. Тогда следовало бы установить переходное правительство и на основе временных указов и законов провести новые выборы.

Второй, как считает Гудков, – один из самых опасных вариантов. Это гражданская война в России среди всех заинтересованных за власть. Следствием этого может стать жесткий дезинтеграционный процесс, разделение ядерного оружия и т.д. Это может спровоцировать гигантские потоки беженцев и другие непрогнозируемые последствия.

Каким будет 2023 год – мнение Гудкова: смотрите видео

Один из маловероятных вариантов – Путин идет на мир, успешно закрывает страну и формирует из нее фактически КНДР, чтобы готовиться к войне. Этого нельзя допустить, ведь после перемирия может быть еще более страшная война.

4 вариант – революция из низов, чтобы вышел народ. Неплохой вариант. Лучший с точки зрения морали, но пока его не видно,

– отметил Гудков.

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