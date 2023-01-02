Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, найважливіше, щоб у 2023 році російський диктатор Владімір Путін зазнав військової поразки в Україні. І тоді Україна підпише справедливий мир на власних умовах.

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І це буде точка зворотного відліку до повного краху путінського режиму. Він не зможе закрити країну, бо до нього будуть питання від власної еліти. Вона може стати головним драйвером усунення Путіна від влади. Бо всі ці його чиновники. Вони втрачають все,

– вважає Гудков.

Зараз частині російської еліти варто було б задуматися, як усунути Путіна від влади. Це може гарантувати їм, як вважає Гудков, принаймні часткову індульгенцію.

Як можуть розвиватися події у 2023 році

Як наголосив Гудком, 2023 рік має принести перемогу України та мир і початок краху путінського режиму. У самій Росії можуть бути 4 варіанти розвитку подій.

Найспокійніший та найбезпечніший для усіх варіант – це внутрішній переворот серед еліт. Тоді варто було б встановити перехідний уряд і на основі тимчасових указів та законів провести нові вибори.

Другий, як гадає Гудков, – один із найнебезпечніших варіантів. Це – громадянська війна в Росії серед усіх зацікавлених за владу. Наслідком може стати жорсткий дезінтеграційний процес, поділ ядерної зброї тощо. Це може спровокувати гігантські потоки біженців та інші непрогнозовані наслідки.

Яким буде 2023 рік – думка Гудкова: дивіться відео

Один із малоймовірних варіантів – Путін йде на мир, успішно закриває країну і формує з неї фактично КНДР, щоб готуватися до війни. Цього не можна допустити, адже після перемир'я може бути ще страшніша війна.

4 варіант – революція з низів, щоб вийшов народ. Непоганий варіант. Найкращий з точки зору моралі, але поки його не видно,

– зазначив Гудков.

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