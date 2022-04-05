Дополнительные ограничения введены для недавно освобожденных от оккупантов населенных пунктов – Броварский, Вышгородский и Бучанский районы. Об изменениях сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

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Павлюк подчеркнул, что в настоящее время категорически запрещено:

выходить на улицы и в другие общественные места – парки, скверы, площади;

передвигаться любым транспортом.

В регионе активно идет работа по разминированию и зачистке территорий, освобожденных от оккупантов нашими силами обороны,

– отметил Павлюк.

Он добавил, что военные, специалисты ГСЧС, полицейские работают быстро, чтобы сделать эти населенные пункты безопасными для его жителей.

Только за вчера в области обнаружили 574 взрывоопасных предмета. Сразу после разминирования начнется работа по восстановлению критической инфраструктуры,

– добавил глава ОВА.

Павлюк призвал не усложнять задачу специалистам, набраться терпения и помогать тем, кто рядом.

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