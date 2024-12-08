Член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что это очень важная деталь. По его словам, после визита во Францию в мыслях Трампа вероятно уже произошли определенные изменения.

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Трамп отрабатывает стратегию

Пинкус уверен, что помощи для Украины со стороны США меньше не станет. Трамп готовится войти в Белый дом 20 января 2025 года, после инаугурации.

Сейчас, по мнению члена Республиканской партии, он продолжает строить стратегию, главное в которой, что любая сделка не будет в ущерб национальным интересам Украины. Об этом Трамп озвучил СМИ во время своей встречи с Зеленским в сентябре.

"Стоит принимать во внимание позицию его окружения, этих "ястребов", в частности советника по нацбезопасности Волтца, будущего госсекретаря Рубио, спецпредставителя по вопросам Украины Келлога. Он не раз говорил, что никогда Украину не оставят без помощи, даже если будет заморозка боевых действий по линии фронта. При чем такой помощи, которая будет гарантировать Украине безопасность", – озвучил Пинкус.

Трамп не озвучивает детали своего подхода, который будет использовать для решения вопросов касательно войны в Украине и, по мнению Пинкуса, не будет сейчас об этом публично говорить. Член Республиканской партии отметил, что новый лидер США еще работает над деталями своей стратегии.

Никогда Украину не оставят на произвол судьбы, ее вооружат до зубов, в этом можно не сомневаться. Любая уступка Путину – это поражение не только Украины, но и США. Трамп это знает, поэтому он очень осторожен в своих высказываниях, он свои намерения скрывает,

– отметил Пинкус.

Трамп может готовить сюрприз для Путина

По словам члена Республиканской партии, главное оружие, которое Трамп изобрел против маньяка, который имеет доступ к "ядерке" – это непредсказуемость. Путин не знает, как будет действовать Трамп и важно, чтобы он до 20 января и не узнал об этом.

Трамп не дает ему времени переориентироваться и подготовиться, а потом преподнесет сюрприз, от которого путинский режим рухнет. Он уже начал давать трещину. То, что произошло в Сирии – это первый признак этого с большими в дальнейшем последствиями,

– отметил Пинкус.

Новый пакет помощи Украине

Пинкус отметил позитивность того, что Байден перед тем как покинуть Белый дом решил "хлопнуть дверью" и предоставить Украине очередной пакет помощи.

"Хотя эти средства – украинские, их выделил Конгресс 20 апреля 2024 года. Байден сначала понемногу начал их выделять, а вчера было объявлено о помощи в 1 миллиард долларов. Салливан публично заявил, что Байден его обязал проконтролировать как оружие, особенно для наступательных действий, будет передаваться в Украину", – отметил Пинкус.

Пинкус уверен, что действующая президентская администрация в своих действиях в отношении Украины советуется с новым президентом США Трампом. Он, по мнению Пинкуса, не снизит имеющийся сейчас уровень поставок оружия для Украины, а наоборот увеличит, чтобы российские оккупанты были уничтожены.

Член Республиканской партии уверен, что тогда все станут свидетелями интересных событий в самой России. Окружение Путина, с его слов, уже боится за свою жизнь, а также своих семей.