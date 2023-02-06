Как пишут аналитики из американского Института изучения войны, провал российских войск в битве за Киев заставил Путина принимать сложные решения.

Важно Два сценария: Каспаров предположил, что ждет Россию после поражения

Однако Путин по-прежнему не желает отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые, вероятно, необходимы, чтобы "спасти" его войну.

Среди ошибок, допущенных Путином, аналитики загадали:

ошибочное предположение, что российские войска могут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв;

игнорирование пророческих предупреждений Центрального банка России в феврале 2022 года о влиянии войны в Украине на будущее российской экономики в условиях жестких западных санкций. В этом контексте Путин, вероятно, ошибочно считал, что Запад не возложит на него значительных затрат из-за его вторжения в Украину;

умолчание колоссальных потерь среди оккупантов.

Путин последовательно игнорировал, откладывал или частично выполнял несколько вероятно необходимых прагматических решений относительно своего вторжения. Путин неохотно отдал приказ о полной мобилизации после дорогостоящего захвата Северодонецка и Лисичанская в июне – июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, истощивших значительную часть его вооруженных сил,

– объяснили исследователи.

Кроме того, российский диктатор проигнорировал неоднократные призывы российского националистического сообщества в мае 2022:

мобилизовать резервистов,

объявить войну Украине,

ввести военное положение в России,

модернизировать систему призыва в армию.

"Вероятно, Путин боялся вызвать антагонизм в российском обществе и вместо этого предпочел вербовку и использование относительно неэффективных нерегулярных вооруженных формирований летом", – говорится в аналитике от ISW.

Также Путин продолжал выбирать сравнительно менее рискованные варианты, даже когда осенью 2022 столкнулся с многочисленными военными неудачами. Президент России лишь избирательно успокоил милблогеров, удовлетворив некоторые из их требований, например, начав кампанию "возмездных" ударов по украинской энергетической инфраструктуре, но воздержавшись от выполнения других требований, таких как четкое определение границ, на которые претендует Россия.

Как ускорить наступление мира

Ранее в МИДе Великобритании описали самый быстрый путь к миру в Украине. Для этого нужна победа украинских сил в поле боя. Как сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, Путин реагирует только на силу своих оппонентов.

Клеверли рад, что в Великобританию присоединяются Германия и США и будут поставлять Украине тяжелые танки. Он уверен, что это ускорит наступление мира.