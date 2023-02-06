Як пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни, провал російських військ у битві за Київ, а разом з ним і воєнний план Кремля, змусив Путіна ухвалювати складні рішення.

Важливо Два сценарії: Каспаров припустив, що чекає на Росію після поразки

Однак Путін, як і раніше, не бажає віддавати накази про складні зміни в російській армії і суспільстві, які, ймовірно, необхідні, щоб врятувати його війну.

Серед помилок, яких допустив Путін, аналітики загадали:

хибне припущення, що російські війська можуть змусити Київ капітулювати без значних військових жертв;

ігнорування пророчих попереджень Центрального банку Росії у лютому 2022 року про вплив війни в Україні на майбутнє російської економіки в умовах жорстких західних санкцій. У цьому контексті Путін, ймовірно, помилково вважав, що Захід не покладе на нього значних витрат через його вторгнення в Україну;

замовчення колосальних втрат серед окупантів.

Путін послідовно ігнорував, відкладав або лише частково виконував кілька ймовірно необхідних прагматичних рішень щодо свого вторгнення. Путін неохоче віддав наказ про повну мобілізацію після дорогого захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська в червні – липні 2022 року і кількох невдалих наступальних операцій, які виснажили значну частину його збройних сил,

– пояснили дослідники.

Крім того, російський диктатор проігнорував неодноразові заклики російської націоналістичної спільноти у травні 2022 року:

мобілізувати резервістів,

оголосити війну Україні,

запровадити воєнний стан у Росії,

модернізувати систему призову до армії.

"Ймовірно, Путін боявся викликати антагонізм у російському суспільстві і натомість віддав перевагу вербуванню та використанню відносно неефективних нерегулярних збройних формувань влітку", – мовиться в аналітиці від ISW.

Також Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року зіткнувся з численними військовими невдачами. Президент Росії лише вибірково заспокоїв мілблогерів, задовольнивши деякі з їхніх вимог, наприклад, розпочавши кампанію "відплатних" ударів по українській енергетичній інфраструктурі, але утримавшись від виконання інших вимог, таких як чітке визначення кордонів, на які претендує Росія.

Як пришвидшити настання миру

Раніше у МЗС Великої Британії описали найшвидший шлях до миру в Україні. Для цього потрібна перемога українських сил на полі бою. Як сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів.

Клеверлі радий, що до Великої Британії приєднуються Німеччина та США й постачатимуть Україні важкі танки. Він впевнений, що це пришвидшить настання миру.