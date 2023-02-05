Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

До теми В ISW пояснили, навіщо Путін маніпулює "терористичними рівнями" у прикордонних регіонах Росії

"Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні торік він відкинув мирний план Володимира Зеленського з 10 пунктів. Ось чому Велика Британія та друзі України роблять все можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою", – розповів міністр.

"Єдиний шлях до миру"

Клеверлі радий, що до Великої Британії приєднуються Німеччина та США й постачатимуть Україні важкі танки. Він впевнений, що це пришвидшить настання миру.

Надання українцям інструментів, необхідних їм для завершення роботи, є найшвидшим та єдиним шляхом до миру, – наголосив Клеверлі.

"Затягне в епоху насильства"

На думку міністра, Путін не планує зупинятися в Україні. Російський президент прагне змінити світову політику й зруйнувати міжнародний порядок.

"Якщо це вдасться, то він затягне всіх нас назад в епоху насильства і завоювань. Але ми не можемо і не дозволимо Путіну перемогти. Його жорстокі дії є явним порушенням Статуту ООН", – сказав Клеверлі.

"Російський народ у полоні Путіна"

Міністр додав, що основний тягар жорстокості Росії отримала Україна. Проте весь світ платить через російську агресію. Зокрема, Клеверлі згадав найбідніші країни, яким загрожує голод.

"Зростання цін на енергоносії штовхне мільйони людей назад у злидні по всьому світу. І ми не повинні забувати про російський народ. Він теж потрапив у полон до Путіна", – зазначив міністр.

Зауважте! Володимир Зеленський запропонував 10 кроків до миру на саміті G20.