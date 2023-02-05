Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя", – рассказал министр.

"Единственный путь к миру"

Клеверли рад, что в Великобританию присоединяются Германия и США и будут поставлять Украине тяжелые танки. Он уверен, что это ускорит наступление мира.

Предоставление украинцам инструментов, необходимых им для завершения работы, является самым быстрым и единственным путем мира, – подчеркнул Клеверли.

"Затянет в эпоху насилия"

По мнению министра, Путин не планирует останавливаться в Украине. Российский президент стремится изменить мировую политику и разрушить международный порядок.

"Если это удастся, то он затянет всех нас обратно в эпоху насилия и завоеваний. Но мы не можем и не позволим Путину победить. Его жестокие действия – явное нарушение Устава ООН", – сказал Клеверли.

"Русский народ в плену Путина"

Министр добавил, что основную тяжесть жестокости России получила Украина. Однако весь мир платит из-за российской агрессии. В частности, Клеверли упомянул беднейшие страны, которым грозит голод.

"Рост цен на энергоносители толкнет миллионы людей обратно в нищету по всему миру. И мы не должны забывать о российском народе. Он тоже попал в плен к Путину", – отметил министр.

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