Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что они еще не использовали 308 миллиметровое оружие, которое выпустили в количестве 30-40 штук и использовали во Второй мировой войне.
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Еще могут появиться на поле боя танки Т-55 или Т-34. Также россияне могут извлечь из складов автоматическую зенитную пушку 100-миллиметровую, пока что не было информации о ее применении,
– говорит Жданов.
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Это по артиллерии и танкам, а по другим видам вооружения, по словам специалиста – вряд ли где-то сохранились на складах БМП-40, это довольно неплохая машина – имеет большую проходимость.
"Точно знаем, что есть еще паровозы – неудивительно, если и их когда-нибудь вытащат из запасов", – резюмирует он.
Курьезный случай на полигоне в Белгороде
- Вечером 15 октября российские телеграм-каналы сообщили, что на полигоне в Белгородской области произошла стрельба. Впоследствии это подтвердили и в минобороны государства-агрессора.
- Официально подтвердили 11 жертв и 15 раненых. Впрочем, свидетель расстрелов заверил, что цифры значительно уменьшают. По его словам, погибли 22 мобилизованных, а еще 16 получили ранения.
- По неофициальным данным, трое мобилизованных открыли огонь, вероятно, на полигоне в селе Солоти. Одно из белорусских оппозиционных изданий отметило, что там находились более 100 человек из Брянской области. Они вроде бы отказываются идти на штурм Лимана.
- Между тем в минобороны России заявили, что якобы террористы обстреляли подразделение на занятиях с добровольцами. Впоследствии заверили, что обстрел якобы совершили "граждане одной из стран СНГ". Также сначала сообщили, что нападавших было трое. Однако вскоре передумали: стреляли вроде бы двое военных и их убили.
- Есть версия, что инцидент спровоцировали граждане Таджикистана, которым вручили российские паспорта и отправили в армию.