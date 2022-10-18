Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что они еще не использовали 308 миллиметровое оружие, которое выпустили в количестве 30-40 штук и использовали во Второй мировой войне.

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Еще могут появиться на поле боя танки Т-55 или Т-34. Также россияне могут извлечь из складов автоматическую зенитную пушку 100-миллиметровую, пока что не было информации о ее применении,

– говорит Жданов.

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Это по артиллерии и танкам, а по другим видам вооружения, по словам специалиста – вряд ли где-то сохранились на складах БМП-40, это довольно неплохая машина – имеет большую проходимость.

"Точно знаем, что есть еще паровозы – неудивительно, если и их когда-нибудь вытащат из запасов", – резюмирует он.

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