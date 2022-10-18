Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що вони ще не використали 308-ми міліметрову зброю, яку випустили у кількості 30-40 штук та використовували в Другій світовій війні.

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Ще можуть з’явитися на полі бою танки Т-55, або Т-34. Також, росіяни можуть витягти зі складів автоматичну зенітну гармату 100-міліметрову, поки що не було інформації про її застосування,

– каже Жданов.

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Це щодо артилерії та танків, а щодо інших видів озброєння, за словами фахівця – навряд десь збереглися на складах БМП-40, це доволі непогана машина – має велику прохідність.

"Точно знаємо, що є ще паровози – не дивно, що і їх колись витягнуть з запасів", – резюмує він.

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