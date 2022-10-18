Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що вони ще не використали 308-ми міліметрову зброю, яку випустили у кількості 30-40 штук та використовували в Другій світовій війні.
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Ще можуть з’явитися на полі бою танки Т-55, або Т-34. Також, росіяни можуть витягти зі складів автоматичну зенітну гармату 100-міліметрову, поки що не було інформації про її застосування,
– каже Жданов.
Чим ще може здивувати Росія на полі бою: дивіться відео
Це щодо артилерії та танків, а щодо інших видів озброєння, за словами фахівця – навряд десь збереглися на складах БМП-40, це доволі непогана машина – має велику прохідність.
"Точно знаємо, що є ще паровози – не дивно, що і їх колись витягнуть з запасів", – резюмує він.
Курйозний випадок на полігоні у Бєлгороді
- Ввечері 15 жовтня російські телеграм-канали повідомили, що на полігоні у Бєлгородській області сталася стрілянина. Згодом це підтвердили і в міноборони держави-агресорки.
- Офіційно підтвердили 11 жертв та 15 поранених. Втім, свідок розстрілів запевнив, що цифри значно применшують. За його словами, загинуло 22 мобілізованих, а ще 16 – отримали поранення.
- За неофіційними даними троє мобілізованих відкрили вогонь, ймовірно, на полігоні у селі Солоті. Одне з білоруських опозиційних видань зазначило, що там перебували понад 100 людей із Брянської області. Вони нібито відмовляються йти на штурм Лимана.
- Тим часом у міноборони Росії заявили, що нібито терористи обстріляли підрозділ під час занять з добровольцями. Згодом запевнили, що обстріл нібито здійснили "громадяни однієї з країн СНД". Також спочатку повідомили, що нападників було троє. Однак, незабаром передумали: стріляли начебто двоє військових і їх вбили.
- Існує версія, що інцидент спровокували громадяни Таджикистану, яким вручили російські паспорти та відправили до армії.