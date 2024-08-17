Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что на одном из кадров заметно, как взрывается вертолет Ка-52.

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Удары по российской территории

Коваленко отметил, что на других кадрах видно, как по вражеской территории работает система залпового огня 122 калибра "Град". Большие взрывы – это, скорее всего, установки дистанционного разминирования. У них достаточно мощный заряд взрывчатого вещества, который позволяет создать проход в пределах 100 метров по заминированному полю.

Это вполне возможно были они, но возможно работали и HIMARS,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

ATACMS по российской территории

По его словам, ATACMS не использовались. В Украине до сих пор нет от международных партнеров, в первую очередь от США, согласования на использование этих баллистических ракет по территории России. Хотя с другой стороны возникает сейчас интересный юридический момент.

"Нам не давали согласования на использование по территории России с территории Украины. Однако по использованию ATACMS по России с территории России такого момента нет", – отметил Коваленко.