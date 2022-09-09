В этот список, кроме Украины, вошли 18 европейских государств, среди которых страны Балтии, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Грузия, Молдова и другие. Впрочем, опасность существует и для тех, кого не включили в этот список. Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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Германия и Франция также под угрозой

Он отметил, что, прежде всего, угроза сохраняется для Балтийских стран, которым неоднократно угрожала страна-агрессор, и Молдовы. Впрочем, есть менее очевидные страны, например, Германия и Франция.

Есть действия военные, такие как сегодня имеем мы, а есть гибридные, о которых также не следует забывать и которые также достаточно эффективны, когда стоит вопрос создать кризис – политический и институциональный,

– объяснил политолог.

Антонюк считает, что сейчас в той же Франции достаточно легко организовать движение, подобное "акциям желтых жилетов", которые проводили там с 2018 года, и таким образом создать существенный дестабилизирующий фактор. Это указывает прежде всего на то, что Марин Ле Пен и другие пророссийские политики получили на нынешних выборах немалый уровень поддержки.

"Учитывая этот электоральный запрос и то, что экономическая ситуация в Европе желает лучшего, то такие угрозы есть. Я думаю, что Блинкен имел в виду и такие действия", – предполагает Антонюк.

Политолог добавил, что помощь США для определенных стран может быть направлена ​​не только на укрепление оборонной способности, но и, например, на урегулирование вопроса энергетической безопасности, а также финансирование разведывательных и контрразведывательных служб для того, чтобы не дать возможности россии расшатать Европейский Союз и разрушить антипутинскую коалицию.

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Напомним, что в начале сентября в нескольких странах Европы прошли пророссийские митинги, в которых был заметен четкий след российской агентуры. Протестанты в Чехии и Германии вышли на улицы с российской символикой. Вероятно, такие организованные пророссийскими силами акции будут продолжаться, чтобы расшатать поддержку Украины европейскими странами.​