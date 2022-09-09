До цього переліку, окрім України, увійшли 18 європейських держав, серед яких країни Балтії, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Грузія, Молдова та інші. Утім небезпека існує й для тих, кого не включили до цього списку. Про це 24 каналу розказав політолог Олександр Антонюк.

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Німеччина та Франція також під загрозою

Він зауважив, що насамперед загроза зберігається для Балтійських країн, яким неодноразово погрожувала країна-агресорка, та Молдови. Утім, є менш очевидні країни, наприклад Німеччина та Франція.

Є дії військові, такі, як сьогодні маємо ми, а є гібридні, про які також не слід забувати і які є також досить ефективними, коли стоїть питання створити кризу – політичну та інституційну,

– пояснив політолог.

Антонюк вважає, що зараз у тій самій Франції досить легко організувати рух, подібний до "акцій жовтих жилетів", які проводили там з 2018 року, і таким чином створити суттєвий дестабілізуючий фактор. На це вказує насамперед те, що Марін Ле Пен та інші проросійські політики отримали на цьогорічних виборах немалий рівень підтримки.

"Враховуючи цей електоральний запит, і те, що економічна ситуація і в Європі бажає бути кращою, то такі загрози є. Я думаю, що Блінкен мав на увазі і такі дії", – припускає Антонюк.

Політолог додав, що відтак, допомога від США для визначених країн може бути направлена не лише на зміцнення оборонної здатності, а й, наприклад, на урегулювання питання енергетичної безпеки, а також фінансування розвідувальних і контррозвідувальних служб для того, щоб не дати можливості росії розхитати Європейський Союз і зруйнувати антипутінську коаліцію.

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Нагадаємо, що на початку вересня у кількох країнах Європи пройшли проросійські мітинги, в яких був помітний чіткий слід російської агентури. Протестанти у Чехії та Німеччині вийшли на вулиці з російською символікою. Ймовірно, такі організовані проросійськими силами акції продовжуватимуться, аби розхитати підтримку України європейськими країнами. ​