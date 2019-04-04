Каким был погибший на Донбассе Александр Милютин: настоящий, скромный и клевый

В Бахмуте Донецкой области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Александром Милютиным с позывным "Деда".

Милютин был бойцом отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина". Он погиб в начале апреля в результате обстрелов со стороны боевиков (прямое попадание мины в блиндаж).

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Журналисты 24 канала обратились к его собрату Николаю Шафалюку с позывным "Бугай", чтобы он рассказал, каким был погибший воин.

Познакомились мы с ним в 46-м отдельном батальоне спецназначения "Донбасс-Украина". Это было в 2017 году. Прослужили вместе больше года. Он был настоящим. Он был разным. Он не был идеалом или Джеймсом Бондом. Но он был настоящим – человечным, добрым. Очень вкусно готовил. Знаете, одна из его великих добродетелей – он был очень скромным,

– рассказал Шафалюк.

Он также добавил, что у него всегда было такое впечатление, будто "Деда" – "не восточник, а откуда-то из глубинки Западной Украины, у которого отец еще в УПА воевал". "Здесь, на Востоке, не много таких людей, которые настолько искренне и бескорыстно любят Украину. Он был именно тем бриллиантом, за которые мы здесь воюем", – сказал "Бык".



Александр Милютин, "Деда" (фото – Facebook)

"Он рассказывал, что вырос в Горловке, что его детство проходило там, в горловских селах – Зайцево, Майское. Когда мы там стояли на позициях, он рассказывал, как он там рыбу ловил, как малым был, как его гоняли на прудах. Все, как у всех, кажется, детство, молодость. Очень жестко относился вот к той восточной ментальности и постоянному бандитизму. Он имел собственную, очень принципиальную позицию. Флаг не менял, присягу не предавал", – добавил он.



Александр Милютин, "Деда" (фото – Facebook)

"Деда" в подразделении был как негласный отец. Всех выслушает, всем подскажет, всем поможет, никогда никому не откажет. Все знали, что ему можно какие-то свои секретики рассказать, невзгодами поделиться, потому что он трепаться не будет. Короче, он был клевый,

– сказал боец.

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Ранее в штабе ООС также отметили, что младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте из станкового противотанкового гранатомета и пулемета, когда враг начал приближаться. Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применение минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизнь наших героев. За мужество и героизм украинских воинов наградят посмертно.