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      Каким состоянием владеет Путин и его ближайшее окружение

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин за 2018 год заработал 8 миллионов 648 тысяч 353 рубля, что примерно равно 3,5 миллиона гривен. За 2017 год состояние хозяина Кремля было существеннее – 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.

      Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Кремля. Согласно ей, Путин также владеет квартирой площадью 77 квадратных метра и гаражом площадью 18 квадратных метров. Также политик пользуется квартирой площадью 153,7 квадратных метра и гаражным местом в 18 квадратных метров. Где именно располагается эта недвижимость, информации нет. Кроме того, российский президент имеет несколько автомобилей: два ГАЗ М21, одну машину "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".

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      В декларации за 2018 год российский лидер указал доход в 18,7 миллиона рублей. Эта цифра почти вдвое больше, чем в было в 2016 году – 8,8 миллиона рублей. Также с прошлогодней декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Как объяснял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, дело в том, что этот участок российский лидер продал в 2017 году, поэтому его доход значительно возрос.

      К слову, перед выборами президента в 2018-м Путин подал ЦИК РФ отчет о своих доходах в 2011-2016 годах. Согласно этому документу, за шесть лет он заработал 38,5 миллионов рублей, а в качестве основных источников дохода были указаны президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия.

      Кроме декларации Путина, Кремль также опубликовал декларации других чиновников. В частности, российский премьер Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 миллиона рублей. К примеру, в прошлом году он задекларировал 8,56 миллиона рублей. Доход его жены официально составляет 0 рублей.

      Что касается движимого и недвижимого имущества, то глава российского правительства имеет квартиру площадью 367,8 квадратных метров и земельный участок площадью 4,7 тысяч квадратных метров, но политик последний взял в аренду на 49 лет. Светлана Медведева, со своей стороны, владеет двумя гаражными местами и пользуется квартирой в 367,8 квадратных метров. В то же время Медведев в своей декларации указал два авто – ГАЗ 20 и ГАЗ 21, а на его жену записан Volkswagen Golf.

      За 2017 год Медведев отчитался о 8,5 миллионах рублей дохода – это на 21 тысячу меньше, чем по итогам 2016 года.

      Годовой доход пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова за 2018 год составил 12,795 миллионов рублей, а его жена, фигуристка Татьяна Навка, получила 218,6 миллионов рублей. Спортсменка еще задекларировала два земельных участка (7967 квадратных метров; 1406 квадратных метров), два жилых дома (779,2 квадратных метра; 353,5 квадратных метра), три квартиры (180,4 квадратных метра; 108,4 квадратных метра; 78,8 квадратных метра), одно гаражное место, а также два автомобиля Mercedes и мотовездеход. В 2017 году Песков заработал 14,3 миллиона рублей.

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      Серый кардинал Кремля Владислав Сурков задекларировал 8 миллионов 725 тысяч 33 рубля. Во владении у него ничего не находится, зато он пользуется квартирой в 59,4 квадратных метра, земельными участками в 6 тысяч квадратных метров и 936 квадратных метра, а также жилым домом в 598 квадратных метра. Зато на него записан автомобиль Mercedes-Benz V 250 D.

      В то же время в собственности его жены находятся 6 земельных участков (9 тысяч квадратных метров, 21,05 тысяч квадратных метров, 1,8 тысяч квадратных метров, 10,5 тысяч квадратных метров, 6 тысяч квадратных метров, 936 квадратных метров), два жилых дома (508 квадратных метров и с хозяйственными пристройками площадью 761,6 квадратных метра), квартира (59,4 квадратных метра), дом охраны с гаражом (176,8 квадратных метров). Что касается автомобиля, то на нее, как и ее мужа, записан Mercedes-Benz V 250 D.

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      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Деньги Дмитрий Медведев
      Источник: 24 канал
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