В "Энергоатоме" объяснили, какими будут последствия в случае удара России по украинской АЭС

Россия в лучших традициях страны-террористки шантажирует весь мир ядерной катастрофой. И такой сценарий вполне может стать реальностью, если оккупанты ударят по атомной станции Украины. В таком случае от радиоактивного выброса могут пострадать многие страны.

О возможных последствиях удара России по украинской АЭС во время телемарафона рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает 24 канал.

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Он заверил, что до самого ядерного материала на АЭС трудно добраться, но если оккупанты все же ударят по станции, будет радиоактивный выброс. И куда он "уйдет" и где будет наибольшее облучение, будет зависеть от направления ветра. Котин допускает, что это могут быть и соседние с Украиной государства.

Атомная станция имеет защиту в глубину. То есть фактически имеет 5 физических и 5 организационных барьеров. Там не так и просто добраться до ядерного материала, но если задаться такой целью и быть абсолютно безумным, то это будет радиационная авария, радиационное облако и выброс радиоактивный,

– объяснил Котин.

Кремль шантажирует весь мир

Следует заметить, что ныне россияне своими преступными действиями могут повлечь за собой атомную катастрофу. Оккупанты еще в марте захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и регулярно устраивают там провокации и обстрелы. Впервые в истории из-за частых обстрелов РФ в сентябре ЗАЭС была выключена из сети.

На днях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк предупредил, что безопасность Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС могут оказаться под угрозой из-за потенциальных дальнейших атак России на украинскую энергосистему.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной. Это произошло потому, что из-за ракетных ударов ряд АЭС приостановили работу.

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