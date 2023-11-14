В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил цель очередной ночной атаки.

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Ночная российская атака

По мнению военного эксперта, Х-35 запускали, чтобы пробить маршруты. По тому пути, по которому летела ракета, потом могут пойти либо "Шахеды", либо крылатые ракеты.

Россияне щупают нашу оборону. Это делается именно так: пробуют запускать по одной или по две ракеты. Далее смотрят на реакцию ЗРК, ПВО – на их наличие или отсутствие,

– рассказал Роман Свитан.

После этого рисуют конкретные карты, чтобы положить их на стол командованию для принятия конкретных решений.

Военный эксперт отметил, что не массированные атаки "Шахедами" повторяются чуть ли не каждую ночь. Это тоже указывает на прощупывание обороны. Кроме того, дроны каждый раз идут по новым маршрутам. Преимущественно на низких высотах вдоль рек или вдоль трассы.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Атака Авдеевки

Роман Свитан рассказал, что иногда ВСУ кладут возле Авдеевки более роты врага. Например, несколько дней назад россияне в районе Степного пересекли железнодорожную дорогу Очеретино – Авдеевка.



Железнодорожная дорога Очеретино – Авдеевка / Коллаж 24 Канал

Добежали даже до восточных границ Степного. Даже успели там потоптаться,

– рассказал военный эксперт.

Он добавил, что затем серьезная артиллерийская атака отрубила эту российскую группу от железной дороги в нашу сторону и огненным валом прижала к нашим позициям. А там уже наши войска пулеметами и минометами добили врага. Соответствующая вся эта группа, прорвавшаяся по железной дороге, ликвидирована.

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