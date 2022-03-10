Один из проектов требований РФ на переговорах с украинской делегацией слили в сеть на фейсбук-странице "ЕвроМайдан". Это неофициальная информация, однако, судя по риторике, может быть вполне реальной. Ведь в ней указаны требования, с которыми Путин шел на войну с Украиной.
Россияне упорно не хотят признавать преимущества украинской армии, поэтому продолжают выдвигать условия, написанные в Кремле еще до начала так называемой "Спецоперации".
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Вот какие требования к Украине со стороны государства-агрессора:
Блок "Безопасность"
- Украина исключает для себя вступление в военные альянсы, размещение на своей территории иностранных военных баз и любых военных центров, которые используются совместно с иностранными государствами.
- На территории Украины не будут размещаться иностранные войска, в том числе на временной основе (для обучения).
- Украина не будет разрабатывать самостоятельно или покупать и размещать на своей территории вооружения, способные представлять угрозу для России и ее союзников (перечень видов вооружений, признаваемых "опасными", необходимо уточнить и утвердить).
- Украина подтверждает свой окончательный и безвозвратный отказ от ядерного оружия.
- Вооруженные силы Украины ограничиваются по видам, родам войск, численному составу и вооружению в соответствии с реальными потребностями содержания национальной безопасности.
- Объявляются вне закона, распускаются и запрещаются батальоны "Азов", "Айдар" и подобные им, а также экстремистские политические группировки "Правый сектор" и подобные (перечень следует уточнить и утвердить); их активисты проверяются на соучастие в преступлениях против человечности.
Блок "Геополитика"
- Украина признает суверенитет России над Крымом
- Украина заключает соглашение о союзе с Донецкой и Луганской республиками на правах широкой автономии (список автономных полномочий необходимо уточнить и утвердить); в них проводятся выборы, республики получают самоуправление и консульство в парламенте.
Блок "Культура и идеология"
- Русский язык приобретает статус официального в Украине и может утверждаться как основное региональное решение представительных органов регионов и городов.
- Снимаются ограничения на присутствие русского языка в политической жизни, в СМИ, книгоиздании и в целом в культуре, а также в образовании, социальной сфере и других сферах жизни.
- Запрещается печатная, топонимическая, аудиовизульная, мемориальная и другая презентация и пропаганда идей нацизма в интерпретации УНА/УНСО, УПА и других нацистских группировок, их вождей и активных деятелей.
- Восстанавливается мемориальное значение Великой Отечественной войны ХХ века, ее героев, ветеранов и символов.
Блок "Экономика"
- Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы.
- Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской генерирующей энергосистемы (АЭС и ГЭС).
- Восстанавливается зона свободной торговли между Украиной и Россией (с возможными временными изъятиями).
- Восстанавливается прямое транспортное сообщение между Украиной и Россией (с возможными временными ограничениями).
Напомним Хронология основных событий войны
- Чтобы обеспечить принятие этих существенных условий, их закрепление в международно-правовых актах и дальнейшее практическое исполнение, потребуется создание группы международных гарантов. Как минимум с участием США, Германии и Франции. Возможно также участие Италии, Нидерландов, Турции, Венгрии, Финляндии.
- Группа международных гарантов должна также обеспечить поэтапную отмену санкций и рестрикций, введенных в отношении России.
Пользователи Фейсбук возмутились такими наглыми требованиями страны, ведущей неуспешные боевые действия на территории Украины. Около тысячи гневных комментариев имеют одинаковую тональность. Большинство из них посылает россиян с такими требованиями в направлении российского корабля. Другие отмечают, что ни одно из этих требований не может быть выполнено, поскольку оно нарушает суверенитет независимой Украины.
Комментарии пользователей:
- Их наглости нет предела, какое они имеют право указывать, на каком языке нам говорить, какую армию нам иметь, в какие союзы нам вступать? Пусть знают, что мы точно не вступим в союз с кучей дерьма под названием Россия! Этим оркам нет доверия, они уже выступали гарантами нашей безопасности, весь мир увидел, чем это закончилось. После всего, что произошло сейчас, в гробу мы видели этих чмошников под названием Россия.
- Да они е..нутые. Стоят одной ногой над бездной и такие требования предъявляют. Пусть идут за своим кораблем!
- Ни одно из этих условий нельзя принимать. Переговорщики и власть должны понимать, что мы порвём их на куски даже при намерении "подмахнуть" нам РФ.
- Ничего себе заявочки... Так может нам сразу сдаться, отдать земли, дома и поклоняться путлеру... И будем жить, как в Северной Корее, закрыв рот, и тени своей бояться. Мы только согласны удобрить ими землю, ведь весна – пора огородов и полей... Русский корабль, иди нах..й!