Один из проектов требований РФ на переговорах с украинской делегацией слили в сеть на фейсбук-странице "ЕвроМайдан". Это неофициальная информация, однако, судя по риторике, может быть вполне реальной. Ведь в ней указаны требования, с которыми Путин шел на войну с Украиной.

Россияне упорно не хотят признавать преимущества украинской армии, поэтому продолжают выдвигать условия, написанные в Кремле еще до начала так называемой "Спецоперации".

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Вот какие требования к Украине со стороны государства-агрессора:

Блок "Безопасность"

Украина исключает для себя вступление в военные альянсы, размещение на своей территории иностранных военных баз и любых военных центров, которые используются совместно с иностранными государствами. На территории Украины не будут размещаться иностранные войска, в том числе на временной основе (для обучения). Украина не будет разрабатывать самостоятельно или покупать и размещать на своей территории вооружения, способные представлять угрозу для России и ее союзников (перечень видов вооружений, признаваемых "опасными", необходимо уточнить и утвердить). Украина подтверждает свой окончательный и безвозвратный отказ от ядерного оружия. Вооруженные силы Украины ограничиваются по видам, родам войск, численному составу и вооружению в соответствии с реальными потребностями содержания национальной безопасности. Объявляются вне закона, распускаются и запрещаются батальоны "Азов", "Айдар" и подобные им, а также экстремистские политические группировки "Правый сектор" и подобные (перечень следует уточнить и утвердить); их активисты проверяются на соучастие в преступлениях против человечности.

Блок "Геополитика"

Украина признает суверенитет России над Крымом Украина заключает соглашение о союзе с Донецкой и Луганской республиками на правах широкой автономии (список автономных полномочий необходимо уточнить и утвердить); в них проводятся выборы, республики получают самоуправление и консульство в парламенте.

Блок "Культура и идеология"

Русский язык приобретает статус официального в Украине и может утверждаться как основное региональное решение представительных органов регионов и городов. Снимаются ограничения на присутствие русского языка в политической жизни, в СМИ, книгоиздании и в целом в культуре, а также в образовании, социальной сфере и других сферах жизни. Запрещается печатная, топонимическая, аудиовизульная, мемориальная и другая презентация и пропаганда идей нацизма в интерпретации УНА/УНСО, УПА и других нацистских группировок, их вождей и активных деятелей. Восстанавливается мемориальное значение Великой Отечественной войны ХХ века, ее героев, ветеранов и символов.

Блок "Экономика"

Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы. Создается европейский консорциум (с участием России) для модернизации и эксплуатации украинской генерирующей энергосистемы (АЭС и ГЭС). Восстанавливается зона свободной торговли между Украиной и Россией (с возможными временными изъятиями). Восстанавливается прямое транспортное сообщение между Украиной и Россией (с возможными временными ограничениями).

Напомним Хронология основных событий войны

Чтобы обеспечить принятие этих существенных условий, их закрепление в международно-правовых актах и ​​дальнейшее практическое исполнение, потребуется создание группы международных гарантов. Как минимум с участием США, Германии и Франции. Возможно также участие Италии, Нидерландов, Турции, Венгрии, Финляндии.

Группа международных гарантов должна также обеспечить поэтапную отмену санкций и рестрикций, введенных в отношении России.

В настоящее время требования со стороны Украины не обнародованы.

Пользователи Фейсбук возмутились такими наглыми требованиями страны, ведущей неуспешные боевые действия на территории Украины. Около тысячи гневных комментариев имеют одинаковую тональность. Большинство из них посылает россиян с такими требованиями в направлении российского корабля. Другие отмечают, что ни одно из этих требований не может быть выполнено, поскольку оно нарушает суверенитет независимой Украины.

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