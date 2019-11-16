Какими должны быть отношения медиа и власти: где есть предел невмешательства

Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу. Так где же тонкая граница между сотрудничеством и препятствием и кто должен регулировать работу медиа – разбирались журналисты 24 канала.

Профессию журналиста в Украине старательно пытаются дискредитировать. Провокаторы прячутся за редакционными удостоверениями. Пропагандисты заявляют о притеснениях свободы слова. Да и сам президент поздно решил сесть за один стол с медиа. Хотя они, по сути, и обеспечили ему победу на выборах.

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Новая власть, в которую пришли десятки людей из медиа, решила упорядочить эту сферу. Владимир Зеленский – в прошлом лицо развлекательных программ канала "1+1" – своим указом поручил разработать стандарты новостей.



Зеленский был лицом развлекательных программ

Впоследствии министр культуры, молодежи и спорта – тоже бывший медийщик с СТБ Владимир Бородянский объяснил, что хотят определить только понятие опасной и недостоверной информации.

И ввод как административной, так и уголовной ответственности за такое манипулирование и его заказ,

– отметил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Недавно при президенте Украины создали еще и совет по вопросам свободы слова. Впрочем эти процессы насторожили медиа-сообщество, потому что это – лишнее вмешательство, а определение манипуляций по-своему сможет использовать власть, чтобы отомстить за критику.

Когда власть начинает вмешиваться в работу медиа, она выходит за пределы своих полномочий и вступает на чужое поле, назовем его – минное поле,

– сказал политолог Тарас Семенюк.

Концепцию нового закона о медиа представил нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор холдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко. В нем и хотят закрыть пробелы, упорядочить имущество медиа и обязать их отчитываться о прибылях для того, чтобы выявлять пропагандистские каналы владельцев из России.

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Юрист Януковича Андрей Портнов и вообще получил статус журналиста канала Медведчука. И под прикрытием редакционного задания канала "112 Украина" незаконно слил личные данные водителя программы "Схемы". Так отомстил за то, что расследователи снимали его на улицах. Не допускать таких в медиасферу должны сами журналисты.

То, что предлагает власть, с одной стороны, пугает. С другой стороны, наоборот стимулирует медиа-сообщество само взяться за саморегулирование и самоочищение,

– пояснил юрист Института массовой информации Роман Головенко.

Немало вопросов работы медиа в Украине и до сих пор не урегулированы. Работников интернет-изданий закон не считает журналистами, поэтому они не получают защиту Уголовного кодекса. Хотя за препятствование профессиональной работе журналиста в его 171 статье предусмотрено серьезное наказание – до 5 лет за решеткой.

"У нас, в принципе, уже сейчас достаточно жесткое законодательство относительно нападений и нарушений. Но оно не выполняется. потому что правоохранительные органы плохо расследуют нападения на журналистов", – подчеркнула журналистка Кристина Бердинских.

Впрочем, работа журналиста, как в расследованиях, так и в новостях, не останавливается никогда. А над собой нам еще работать и работать, неустанно и беспощадно.

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