18:30
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин планирует побег. Скандальная форма российских футболистов
      Вєсті Кремля
      21:14, 15 ноября
      Вести.UA: Дубинский заменит Ляшко в Раде. Шуфрич переписывает историю
      Вєсті.UA
      20:50, 15 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Какими должны быть отношения медиа и власти: где есть предел невмешательства

      17 Читати новину українською

      Новая власть предлагает многочисленные изменения для журналистов. И журналисты уже говорят о вмешательстве в их работу. Так где же тонкая граница между сотрудничеством и препятствием и кто должен регулировать работу медиа – разбирались журналисты 24 канала.

      Профессию журналиста в Украине старательно пытаются дискредитировать. Провокаторы прячутся за редакционными удостоверениями. Пропагандисты заявляют о притеснениях свободы слова. Да и сам президент поздно решил сесть за один стол с медиа. Хотя они, по сути, и обеспечили ему победу на выборах.

      Читайте также: День работников радио и ТВ: подборка самых эпичных курьезов в прямом эфире

      Новая власть, в которую пришли десятки людей из медиа, решила упорядочить эту сферу. Владимир Зеленский – в прошлом лицо развлекательных программ канала "1+1" – своим указом поручил разработать стандарты новостей.

      квартал зеленський
      Зеленский был лицом развлекательных программ

      Впоследствии министр культуры, молодежи и спорта – тоже бывший медийщик с СТБ Владимир Бородянский объяснил, что хотят определить только понятие опасной и недостоверной информации.

      И ввод как административной, так и уголовной ответственности за такое манипулирование и его заказ,
      – отметил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

      Недавно при президенте Украины создали еще и совет по вопросам свободы слова. Впрочем эти процессы насторожили медиа-сообщество, потому что это – лишнее вмешательство, а определение манипуляций по-своему сможет использовать власть, чтобы отомстить за критику.

      Когда власть начинает вмешиваться в работу медиа, она выходит за пределы своих полномочий и вступает на чужое поле, назовем его – минное поле,
      – сказал политолог Тарас Семенюк.

      Концепцию нового закона о медиа представил нардеп от "Слуги народа", бывший гендиректор холдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко. В нем и хотят закрыть пробелы, упорядочить имущество медиа и обязать их отчитываться о прибылях для того, чтобы выявлять пропагандистские каналы владельцев из России.

      Интересно! Советские времена вернулись: Максим Галкин публично раскритиковал Путина и цензуру

      Юрист Януковича Андрей Портнов и вообще получил статус журналиста канала Медведчука. И под прикрытием редакционного задания канала "112 Украина" незаконно слил личные данные водителя программы "Схемы". Так отомстил за то, что расследователи снимали его на улицах. Не допускать таких в медиасферу должны сами журналисты.

      То, что предлагает власть, с одной стороны, пугает. С другой стороны, наоборот стимулирует медиа-сообщество само взяться за саморегулирование и самоочищение,
      – пояснил юрист Института массовой информации Роман Головенко.

      Немало вопросов работы медиа в Украине и до сих пор не урегулированы. Работников интернет-изданий закон не считает журналистами, поэтому они не получают защиту Уголовного кодекса. Хотя за препятствование профессиональной работе журналиста в его 171 статье предусмотрено серьезное наказание – до 5 лет за решеткой.

      "У нас, в принципе, уже сейчас достаточно жесткое законодательство относительно нападений и нарушений. Но оно не выполняется. потому что правоохранительные органы плохо расследуют нападения на журналистов", – подчеркнула журналистка Кристина Бердинских.

      Впрочем, работа журналиста, как в расследованиях, так и в новостях, не останавливается никогда. А над собой нам еще работать и работать, неустанно и беспощадно.

      Спасибо, что доверяете 24 каналу.

      Смотрите видео из-за кулис телеканала:

       

      Евро-2020: Финляндия, Швеция и еще десять сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
      сегодня
      1720
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Владимир Бородянский Верховная Рада Журналисты СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сегодня , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 275
      Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      сегодня , 15:00 Хто проплатив американських лобістів Порошенка: неочікувані деталі
      Сергій Лещенко 434
      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      сегодня , 14:50 Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика
      Анастасія Зазуляк 610
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 13:22 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 4219
      18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      сегодня , 13:05 18-летняя чемпионка Украины по боксу Амина Булах трагически погибла, попав под поезд
      Вісент Луїс 2402
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук