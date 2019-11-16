Якими мають бути відносини медіа та влади: де є межа невтручання

Нова влада пропонує численні зміни для журналістів. І медійники вже говорять про втручання в їх роботу. То де ж та тонка межа між співпрацею і перешкоджанням і хто має регулювати роботу медіа – розбиралися журналісти 24 каналу.

Професію журналіста в Україні старанно намагаються дискредитувати. Провокатори ховаються за редакційними посвідченнями. Пропагандисти заявляють про утиски свободи слова. Та і сам президент запізно вирішив сісти за один стіл із медіа. Хоча вони, по суті, і забезпечили йому перемогу на виборах.

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Нова влада, у яку прийшли десятки людей з медіа, вирішила впорядкувати цю сферу. Володимир Зеленський – у минулому обличчя розважальних програм каналу "1+1" – своїм указом доручив розробити стандарти новин.



Зеленським був обличчям розважальних програм

Згодом міністр культури, молоді й спорту – теж колишній медійник з СТБ Володимир Бородянський пояснив, що хочуть визначити лише поняття небезпечної і недостовірної інформації.

І введення як адміністратичної, так і кримінальної відповідальності за таке маніпулювання та його замовлення,

– зазначив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

Нещодавно при президентові України створили ще й раду з питань свободи слова. Утім ці процеси настророжили медіаспільноту, бо це – зайве втручання, а визначення маніпуляцій на свій лад зможе використовувати влада, аби помститися за критику.

Коли влада починає втручатися в роботу медіа, вона виходить за межі своїх повноважень і вступає на чуже поле, назвемо його – мінне поле,

– сказав політолог Тарас Семенюк.

Концепцію нового закону про медіа представив нардеп від "Слуги народу", колишній гендиректор холдингу "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко. У ньому і хочуть закрити прогалини, впорядкувати власніть медіа і зобов'язати їх звітувати про прибутки для того, щоб виявляти пропагандистські канали власників з Росії.

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Юрист Януковича Андрій Портнов і взагалі отримав статус журналіста каналу Медведчука. І під прикриттям редакційного завдання "112 Україна" каналу незаконно злив особисті дані водія програми "Схеми". Так помстився за те, що розслідувачі знімали його на вулицях. Не допускати таких до медіасфери мали б самі журналісти.

Те, що проплонує влада, з обдного боку, лякає. З іншого боку, навпаки стимулює медіаспільноту саму взятися за саморегулювання та самоочищення,

– поянив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко.

Чимало питань роботи медіа в Україні і досі не врегульовані. Працівників інтернет-видань закон не вважає журналістами, тож вони не отримують захист Кримінального кодексу. Хоча за перешкоджання професійній роботі журналіста у його 171 статті передбачене серйозне покарання – до 5 років за гратами.

"У нас в принципі вже зараз доволі жорстке законодавсто щодо нападів і порушень. Але воно не виконується. бо правоохоронні органи погано розслідують напади на журналістів", – наголосила журналістка Крістіна Бердинських.

Утім робота журналіста, як в розслідуваннях, так і в новинах, не зупиняється ніколи. А над собою нам ще працювати і працювати - невпинно і нещадно.

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