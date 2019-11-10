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      Радянські часи повернулися: Максим Галкін публічно розкритикував Путіна та цензуру

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      Максим Галкін
      Максим Галкін / Фото з відкритих джерел

      Відомий російськийгуморист Максим Галкін на концерті сказав, що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі слова, а очільник Кремля Володимир Путін думками вже захоплює Марс.

      Сталося це на концерті в Новосибірську. Відео з виступом з'явилося у соцмережах. Комік різко засуджував ситуацію, яка склалася в Росії, заначивши, що про це тепер можна говорити тільки на особистих концертах.

      "Поки що хоча б на концертах можна говорити що хочеш. Я тому і не прошу всі ці звання – так є можливість їх всіх обіс*ати ... ", –наголосив відомий телеведучий.

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      Найбільше критики було на адресу російського пропагандистського телебачення та цензури.

      "Весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало – я ж не в Україні живу! Що ви мені весь час про неї розповідаєте? Ви нам про нас розкажіть. Таке враження, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", – сказав Галкін.

      У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. У гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обмізкувати. Розжовують відразу, кажуть: це вороги, це ні, ви – туди, ви – сюди. Ми сидимо, боїмося, що нам дадуть коліном в щелепу,
      – заявив комік.

      Наяскравіше гуморист висловився про очільника Кремля Володимира Путіна, зазначивши, що він став рекордсменом на посаді президента і "йому нудно зі своїми громадянами".
       
      "А Путіну вже самому нудно з нами. Розумієте. У нас проблеми, у нас пенсії не ті, там не те зробили, тут не те. А він вже іншими масштабами мислить. Він уже Марс подумки завойовує. Ми тут скаржимося, "як нам далі жити", а він нам: "Потерпіть, затягніть поясок". І ми все затягуємо – хто на поясі, хто на шиї", – сказав гуморист.

      У нас вже ціле покоління людей народилося, які і не знають що є інший президент, вони думають, що це посада так називається – Путін,
      – пожартував Галкін.

      Також він згадав скандальну телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським:

      Трамп – ну дитячий садок! У розмові із Зеленським, знаючи, що розмову записують, обговорює, як йому мочканути свого політичного опонента! Ну ідіот!
      – підсумував Галкін.

      Дивіться відео виступу Максима Галкіна:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Російська пропаганда ЗМІ Україна – Росія
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