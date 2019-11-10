Радянські часи повернулися: Максим Галкін публічно розкритикував Путіна та цензуру

Відомий російськийгуморист Максим Галкін на концерті сказав, що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі слова, а очільник Кремля Володимир Путін думками вже захоплює Марс.

Сталося це на концерті в Новосибірську. Відео з виступом з'явилося у соцмережах. Комік різко засуджував ситуацію, яка склалася в Росії, заначивши, що про це тепер можна говорити тільки на особистих концертах.

"Поки що хоча б на концертах можна говорити що хочеш. Я тому і не прошу всі ці звання – так є можливість їх всіх обіс*ати ... ", –наголосив відомий телеведучий.

Читайте також: На світовому форумі потролили і висміяли російських пропагандистів: відео

Найбільше критики було на адресу російського пропагандистського телебачення та цензури.

"Весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало – я ж не в Україні живу! Що ви мені весь час про неї розповідаєте? Ви нам про нас розкажіть. Таке враження, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", – сказав Галкін.

У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. У гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обмізкувати. Розжовують відразу, кажуть: це вороги, це ні, ви – туди, ви – сюди. Ми сидимо, боїмося, що нам дадуть коліном в щелепу,

– заявив комік.

Наяскравіше гуморист висловився про очільника Кремля Володимира Путіна, зазначивши, що він став рекордсменом на посаді президента і "йому нудно зі своїми громадянами".

"А Путіну вже самому нудно з нами. Розумієте. У нас проблеми, у нас пенсії не ті, там не те зробили, тут не те. А він вже іншими масштабами мислить. Він уже Марс подумки завойовує. Ми тут скаржимося, "як нам далі жити", а він нам: "Потерпіть, затягніть поясок". І ми все затягуємо – хто на поясі, хто на шиї", – сказав гуморист.

У нас вже ціле покоління людей народилося, які і не знають що є інший президент, вони думають, що це посада так називається – Путін,

– пожартував Галкін.