Радянські часи повернулися: Максим Галкін публічно розкритикував Путіна та цензуру
Відомий російськийгуморист Максим Галкін на концерті сказав, що на російське телебачення повернулися радянські часи в гіршому сенсі слова, а очільник Кремля Володимир Путін думками вже захоплює Марс.
Сталося це на концерті в Новосибірську. Відео з виступом з'явилося у соцмережах. Комік різко засуджував ситуацію, яка склалася в Росії, заначивши, що про це тепер можна говорити тільки на особистих концертах.
"Поки що хоча б на концертах можна говорити що хочеш. Я тому і не прошу всі ці звання – так є можливість їх всіх обіс*ати ... ", –наголосив відомий телеведучий.
Читайте також: На світовому форумі потролили і висміяли російських пропагандистів: відео
Найбільше критики було на адресу російського пропагандистського телебачення та цензури.
"Весь час розповідають про Україну. Мене вже так це дістало – я ж не в Україні живу! Що ви мені весь час про неї розповідаєте? Ви нам про нас розкажіть. Таке враження, що у нас все налагодилося і залишилося тільки українцям допомогти", – сказав Галкін.
У нас, з точки зору телебачення, радянські часи повернулися. У гіршому сенсі слова, тому що нам не дають часу обмізкувати. Розжовують відразу, кажуть: це вороги, це ні, ви – туди, ви – сюди. Ми сидимо, боїмося, що нам дадуть коліном в щелепу,
– заявив комік.
У нас вже ціле покоління людей народилося, які і не знають що є інший президент, вони думають, що це посада так називається – Путін,
– пожартував Галкін.
Також він згадав скандальну телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським:
Трамп – ну дитячий садок! У розмові із Зеленським, знаючи, що розмову записують, обговорює, як йому мочканути свого політичного опонента! Ну ідіот!
– підсумував Галкін.
Дивіться відео виступу Максима Галкіна: