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      Советские времена вернулись: Максим Галкин публично раскритиковал Путина и цензуру

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      Максим Галкин
      Максим Галкин / Фото из открытых источников

      Известный российский юморист Максим Галкин на концерте сказал, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле слова, а глава Кремля Владимир Путин мыслями уже захватывает Марс.

      Произошло это на концерте в Новосибирске. Видео с выступлением появилось в соцсетях. Комик резко осуждал ситуацию, которая сложилась в России, отметив, что об этом теперь можно говорить только на личных концертах.

      "Пока что хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу все эти звания – так есть возможность их всех обос*ать ... ", – отметил известный телеведущий.

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      Больше всего критики было в адрес российского пропагандистского телевидения и цензуры.

      "Все время рассказывают об Украине. Меня уже так это достало – я же не в Украине живу! Что вы мне все время о ней рассказываете? Вы нам о нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", – сказал Галкин.

      У нас, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят: это враги, это нет, вы – туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть,
      – заявил комик.

      Очень ярко юморист высказался о главе Кремля Владимире Путине, отметив, что он стал рекордсменом на посту президента и "ему скучно со своими гражданами".

      "А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут жалуемся, "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее".

      У нас уже целое поколение людей родилось, которые и не знают что есть другой президент, они думают, что это должность так называется – Путин,
      – пошутил Галкин.

      Также он вспомнил скандальный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским:

      Трамп – ну детский сад! В разговоре с Зеленским, зная, что разговор записывают, обсуждает, как ему мочкануть своего политического оппонента! Ну идиот!
      – подытожил Галкин.

      Смотрите видео выступления Максима Галкина:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин СМИ Российская пропаганда
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