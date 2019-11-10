Советские времена вернулись: Максим Галкин публично раскритиковал Путина и цензуру

Известный российский юморист Максим Галкин на концерте сказал, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле слова, а глава Кремля Владимир Путин мыслями уже захватывает Марс.

Произошло это на концерте в Новосибирске. Видео с выступлением появилось в соцсетях. Комик резко осуждал ситуацию, которая сложилась в России, отметив, что об этом теперь можно говорить только на личных концертах.

"Пока что хотя бы на концертах можно говорить что хочешь. Я поэтому и не прошу все эти звания – так есть возможность их всех обос*ать ... ", – отметил известный телеведущий.

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Больше всего критики было в адрес российского пропагандистского телевидения и цензуры.

"Все время рассказывают об Украине. Меня уже так это достало – я же не в Украине живу! Что вы мне все время о ней рассказываете? Вы нам о нас расскажите. Такое впечатление, что у нас все наладилось и осталось только украинцам помочь", – сказал Галкин.

У нас, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят: это враги, это нет, вы – туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть,

– заявил комик.

Очень ярко юморист высказался о главе Кремля Владимире Путине, отметив, что он стал рекордсменом на посту президента и "ему скучно со своими гражданами".

"А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут жалуемся, "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее".

У нас уже целое поколение людей родилось, которые и не знают что есть другой президент, они думают, что это должность так называется – Путин,

– пошутил Галкин.

Также он вспомнил скандальный телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским:

Трамп – ну детский сад! В разговоре с Зеленским, зная, что разговор записывают, обсуждает, как ему мочкануть своего политического оппонента! Ну идиот!

– подытожил Галкин.

Смотрите видео выступления Максима Галкина: