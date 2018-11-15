16:30
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Какими политиками стали участники Революции Достоинства

      123 Читати новину українською

      События 2013 и 2014 годов дали толчок многим общественным активистам, журналистам и добровольцам с Востока Украины баллотироваться в парламент. В Верховной Раде появилось больше половины новых лиц, однако вместе с ними вернулись и политики из "старой гвардии".

      Владимир Парасюк 2013 года пришел на Майдан вместе со своим отцом, впоследствии став комендантом сотни Майдана.

      Читайте также: 5 лет Майдану: воспоминания участников Революции достоинства

      После его речи на Майдане Независимости 21 февраля, а также ультиматума майдановцев, экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны.

      Когда я сквозь толпу пробирался к сцене и слушал, что говорят люди. Все, как один, были не довольны действиями политиков, которые стояли за их спинами,
      – вспоминает внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

      промова Володимира Парасюка на Майдані
      Речь Владимира Парасюка на Майдане

      По словам Владимира, пойти в политику его уговорили побратимы.

      Второй участник Революции Достоинства Егор Соболев на тот момент был журналистом-расследователем. Тогда он уже знал, что хочет идти в политику.

      Была еще хуже погода чем сейчас, шел мокрый снег. И я сказал, что, если мы останемся и простоим здесь всю ночь под мокрым снегом, в других может проснуться совесть,
      – сказал народный депутат ЧП "Объединение Самопомич" Егор Соболев.

      Он возглавил антикоррупционную борьбу в парламенте, вследствие чего для чиновников ввели электронное декларирование имущества, которое позволяет соответствующим органам следить за незаконным обогащением чиновников.

      Єгор Соболєв
      Народный депутат ЧП "Объединение Самопомич" Егор Соболев

      Вместе с Егором Соболевым противостоят системе его коллеги-журналисты. Мустафа Найем был первый, кто через социальные сети призвал украинцев выходить на акцию протеста к Монументу Независимости.

      Однако на волне Революции Достоинства провернулись и старые политики: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко. Они заняли главные государственные должности и не желают менять систему, которая осталась после "регионалов".

      Если ты не меняешь систему, не надо иметь иллюзии, что единичные политики, даже одиночная партия, которая попадет в этот лабиринт, сможет на что-то принципиально повлиять,
      – отметил политический эксперт Олег Рыбачук.

      По его мнению, чтобы кардинально обновить парламент, необходимо вносить изменения в избирательное законодательство. Прежде всего, отменить мажоритарку и закрытые партийные списки на пользу открытых. Нардепы еще год назад приняли законопроект об избирательном кодексе, но для его окончательного принятия нет политической воли.

      Революція Гідності
      Революция Достоинства

      По мнению Егора Соболева, надо, чтобы"миллионы людей были властью и миллионы людей участвовали в управлении государством".

      Читайте также: Президентские выборы 2019: рейтинги, которые удивляют и спрос на Зеленского и Вакарчука

      Зато те политики, которых не сломала коррумпированная система, говорят, что Революция Достоинства не завершилась акциями протеста на Майдане, она просто перешла на политическую арену.

      Теги: Новости Украины Евромайдан Новости политики Юлия Тимошенко Петр Порошенко Верховная Рада Законодательство Юрий Луценко Арсений Яценюк Мустафа Найем Егор Соболев Владимир Парасюк
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 265
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 297
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 402
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сегодня , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 839
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сегодня , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 2096
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      15 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
       сегодня , 08:30
      Прогноз погоды на 19 августа: жара на Яблочный Спас не отступит из Украины
       19 августа 2017 , 08:50
      Шахтер – Арсенал – 3:0 – видео голов и обзор матча
       29 июля , 21:56
      Главные новости футбола 6 сентября: Украина победила Чехию в стартовом матче Лиги наций, Динамо заявилось на Лигу Европы
       7 сентября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук