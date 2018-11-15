Какими политиками стали участники Революции Достоинства

События 2013 и 2014 годов дали толчок многим общественным активистам, журналистам и добровольцам с Востока Украины баллотироваться в парламент. В Верховной Раде появилось больше половины новых лиц, однако вместе с ними вернулись и политики из "старой гвардии".

Владимир Парасюк 2013 года пришел на Майдан вместе со своим отцом, впоследствии став комендантом сотни Майдана.

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После его речи на Майдане Независимости 21 февраля, а также ультиматума майдановцев, экс-президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны.

Когда я сквозь толпу пробирался к сцене и слушал, что говорят люди. Все, как один, были не довольны действиями политиков, которые стояли за их спинами,

– вспоминает внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.



Речь Владимира Парасюка на Майдане

По словам Владимира, пойти в политику его уговорили побратимы.

Второй участник Революции Достоинства Егор Соболев на тот момент был журналистом-расследователем. Тогда он уже знал, что хочет идти в политику.

Была еще хуже погода чем сейчас, шел мокрый снег. И я сказал, что, если мы останемся и простоим здесь всю ночь под мокрым снегом, в других может проснуться совесть,

– сказал народный депутат ЧП "Объединение Самопомич" Егор Соболев.

Он возглавил антикоррупционную борьбу в парламенте, вследствие чего для чиновников ввели электронное декларирование имущества, которое позволяет соответствующим органам следить за незаконным обогащением чиновников.



Народный депутат ЧП "Объединение Самопомич" Егор Соболев

Вместе с Егором Соболевым противостоят системе его коллеги-журналисты. Мустафа Найем был первый, кто через социальные сети призвал украинцев выходить на акцию протеста к Монументу Независимости.

Однако на волне Революции Достоинства провернулись и старые политики: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко. Они заняли главные государственные должности и не желают менять систему, которая осталась после "регионалов".

Если ты не меняешь систему, не надо иметь иллюзии, что единичные политики, даже одиночная партия, которая попадет в этот лабиринт, сможет на что-то принципиально повлиять,

– отметил политический эксперт Олег Рыбачук.

По его мнению, чтобы кардинально обновить парламент, необходимо вносить изменения в избирательное законодательство. Прежде всего, отменить мажоритарку и закрытые партийные списки на пользу открытых. Нардепы еще год назад приняли законопроект об избирательном кодексе, но для его окончательного принятия нет политической воли.



Революция Достоинства

По мнению Егора Соболева, надо, чтобы"миллионы людей были властью и миллионы людей участвовали в управлении государством".

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Зато те политики, которых не сломала коррумпированная система, говорят, что Революция Достоинства не завершилась акциями протеста на Майдане, она просто перешла на политическую арену.