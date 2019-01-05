Какими важными фактами пренебрегли при строительстве Керченского моста: расследование

Журналисты программы "Крым. Реалии" провели расследование и узнали, чем пренебрегли проектировщики моста через Керченский пролив, который несмотря на прогнозы скептиков установили в 2018 году.

Проектом строительства моста через Керченский пролив занимались на протяжении длительного периода: при президентстве Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича. И каждый раз эксперты делали вывод: строить его нельзя.

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Украинские ученые сомневаются, что прочность сооружения проверили, как положено. К примеру, когда в 1976 году испытали Северный мост в Киеве, переправу заставили КрАЗами, доверху наполненными щебнем.



Северный мост в Киеве

Керченский мост же испытывали лишь два десятка рабочих КамАЗов. С тех пор грузовики на него не пускают. Российские власти заверили: для того, чтобы не мешать туристам.

Если полную нагрузку не пустили, это свидетельствует о том, что есть определенные сомнения. Те, кто проектировали и строили этот мост, имеют определенные предостережения относительно него,

– уверен вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петр Коваль.

Надежности сооружения угрожают три естественных фактора. Первая и главная проблема – тектонические плиты, их стык расположен рядом с проливом. Когда плиты движутся, происходят землетрясения.



Тектонические плиты вблизи Керченского пролива

Проектировщики моста неоднократно заявляли, что сооружение будет служить до ста лет, ведь они якобы учли вероятность подземных толчков. Но Петр Коваль убежден, что во время серьезных тектонических оползней мост обязательно подвергается разрушениям.

Еще одна опасность для Керченского моста – мягкие грунты.

Те грунты, на которые мост будет опираться, лежат очень глубоко. Мы решили использовать свайные фундаменты на трубах большого диаметра, которые пройдут через толщу слабых грунтов и будут опираться в глины на глубине примерно 60-ти метров,

– заверил ранее Илья Рутман, генеральный директор компании, которая проектировала мост.

Однако российский гидролог Юрий Медовар рассказал, что стабильные грунты в Керченском проливе начинаются лишь после одного километра глубины. "Они не назвали мост в честь Путина. Боятся, потому что знают: он недолговечен", – добавил ученый.

Еще одна опасность для сооружения – лед. В 1945 году именно ледоход разрушил первый крымский мост. По историческим данным, лед тогда достигал метр толщиной. Но россияне говорят, что даже к таким природным катаклизмам готовы.



Строительство Керченского моста

Однако, эксперты исследовали спутниковые фото, которые опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины опубликовали спутниковые фото и озвучили вывод: опоры моста нестабильны и двигаются. Смещение зафиксировали сразу на трех участках – неподалеку от побережья Крыма, в центральной части сооружения и на острове Тузла.

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