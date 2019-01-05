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      Якими важливими фактами знехтували при будівництві Керченського мосту: розслідування

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      Журналісти програми "Крим. Реалії" провели розслідування та дізналися, чим знехтували проектувальники мосту через Керченську протоку, який попри прогнози скептиків встановили у 2018 році.

      Проектом будівництва мосту через Керченську протоку займалися впродовж тривалого періоду: за президентства Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Та щоразу експерти робили висновок: будувати його не можна. 

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      Українські науковці сумніваються, чи міцність споруди перевірили, як належить. До прикладу, коли у 1976 році випробували Північний міст у Києві, переправу заставили КрАЗами, вщент наповненими щебенем.

      Північний міст у Києві
      Північний міст у Києві

      Керченський міст же випробовували лише два десятки робочих КамАЗів. Відтоді вантажівки на нього не пускають. Російська влада запевнила: для того, щоб не заважати туристам.

      Якщо повне навантаження не пустили, це свідчить про те, що є певні сумніви. Ті, хто проектували та будували цей міст, мають певні застереження щодо нього,
      – впевнений віце-президент асоціації "Мости України" Петро Коваль.

      Надійності споруди загрожують три природні фактори. Перша та головна проблема – тектонічні плити, їх стик розташований поруч із протокою. Коли плити рухаються, стаються землетруси.

      Тектонічні плити поблизу Керченської протоки
      Тектонічні плити поблизу Керченської протоки

      Проектувальники мосту неодноразово заявляли, що споруда служитиме до ста років, адже вони нібито врахували ймовірність підземних поштовхів. Та Петро Коваль переконаний, що під час серйозних тектонічних зсувів міст обов'язково зазнає руйнувань.

      Ще одна небезпека для Керченського мосту – м'які ґрунти.

      Ті ґрунти, на які міст спиратиметься, лежать дуже глибоко. Ми вирішили використовувати пальові фундаменти на трубах великого діаметру, які пройдуть через товщу слабких ґрунтів і спиратимуться в глини на глибині приблизно 60-ти метрів,
      – запевнив раніше Ілля Рутман, генеральний директор компанії, яка проектувала міст.

      Проте російський гідролог Юрій Медовар розповів, що стабільні ґрунти у Керченській протоці починаються лише після одного кілометру глибини. "Вони не назвали міст на честь Путіна. Бояться, бо знають: він недовговічний", – додав науковець.

      Ще одна небезпека для споруди – крига. У 1945 році саме льодохід зруйнував перший кримський міст. За історичними даними, крига тоді сягала метр завтовшки. Та росіяни кажуть, що навіть до таких природних катаклізмів готові. 

      Керченський міст
      Будівництво Керченського мосту

      Однак, експерти дослідили супутникові фото, які опублікувало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України опублікували супутникові фото та озвучили висновок: опори мосту нестабільні та рухаються. Зміщення зафіксували одразу на трьох ділянках – неподалік узбережжя Криму, у центральній частині споруди та на острові Тузла.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 21:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримський міст Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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