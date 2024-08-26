На самом деле Путин бежит к Кадырову в надежде, что кадыровцы смогут защитить его жизнь, сказал в разговоре с 24 Каналом глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев. И это уже проверено, ведь когда в 2011 году была личная угроза жизни Путина, около 1000 кадыровцев выехали в Москву и были готовы расправиться над митингующими. Сегодня такая угроза снова актуальна, поэтому он решил заручиться поддержкой Кадырова.

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Для чего предназначены войска Кадырова

Конечно, кадыровцев на Курщину не отправят,

– отметил Закаев.

По его словам, изначально эти структуры создавались как личная гарантия безопасности и охраны Путина. Когда начнутся массовые акции протестов в Москве, тогда и должны вступить в игру те, кого российский диктатор все эти 25 лет создает, удерживает и позволяет им делать что угодно.

Одна часть бойцов – это контрактники, которых набрали со всего постсоветского союза. Их должны были отправить в Курскую область. Другая часть – те, кто в случае необходимости должны выехать в Москву и поддержать Путина, когда там начнутся волнения из-за поражения в Украине.

Национальные шовинисты не простят Путину поражение, а он уже знает, что проиграл. Глава Кремля не может быть победителем, ведь Украина сохранилась как государство, занимает ведущее место в западных странах. Победа украинской армии на фронтах – это полный крах Путина и поражение России,

– сказал глава правительства Ичкерии в эмиграции.

По его мнению, при живом Путине война в Украине не завершится. Хотя ее ведет не один Путин, а целая система. Когда эта система примет решение все сбросить на Путина, закончить войну и признать факт поражения и капитуляции, только в таком случае возможен долгосрочный мир.