Насправді ж Путін біжить до Кадирова в надії, що кадирівці зможуть захистити його життя, сказав у розмові з 24 Каналом голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв. І це вже перевірено, адже коли у 2011 році була особиста загроза життю Путіна, близько 1000 кадирівці виїхали у Москву й були готові розправитися над мітингувальниками. Сьогодні така загроза знову актуальна, тому він вирішив заручитися підтримкою Кадирова.

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Для чого призначені війська Кадирова

Звісно, кадирівців на Курщину не відправлять,

– зауважив Закаєв.

За його словами, від самого початку ці структури створювалися як особиста гарантія безпеки й охорони Путіна. Коли почнуться масові акції протестів у Москві, тоді й повинні вступити в гру ті, кого російський диктатор усі ці 25 років створює, утримує й дозволяє їм робити будь-що.

Одна частина бійців – це контрактники, яких набрали з усього пострадянського союзу. Їх повинні були відправити в Курську область. Інша частина – ті, хто у випадку необхідності повинні виїхати у Москву й підтримати Путіна, коли там почнуться хвилювання через поразку в Україні.

Національні шовіністи не пробачать Путіну поразку, а він уже знає, що програв. Глава Кремля не може бути переможцем, адже Україна збереглася як держава, займає провідне місце у західних країнах. Перемога української армії на фронтах – це повний крах Путіна й поразка Росії,

– мовив голова уряду Ічкерії в еміграції.

На його думку, при живому Путіну війна в Україні не завершиться. Хоча її веде не один Путін, а ціла система. Коли ця система ухвалить рішення все скинути на Путіна, закінчити війну й признати факт поразки й капітуляції, лише у такому випадку можливий довгостроковий мир.