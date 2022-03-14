Наказание за измену

Служба безопасности Украины фиксирует случаи, когда некоторые жители временно оккупированных территорий склоняются к сотрудничеству с врагом. В ведомстве подчеркнули, что никаких оправданий таким действиям нет и быть не может.

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Каждый подобный случай не проходит мимо нашего внимания. Все коллаборанты получат заслуженное наказание! Во время войны любое сотрудничество с врагом – это государственная измена. И за это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы!

– заявил глава СБУ Иван Баканов.

Подозрения

В Службе отметили, что на этот момент уже объявлен ряд подозрений гражданам, которые своими действиями нанесли ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

В частности:

депутату Мелитопольского горсовета Галине Данильченко и ряду ее сообщников, которые помогают РФ организовать оккупационные власти в городе;

городскому голове Купянска Геннадию Мацегоре, перешедшему на сторону врага.

Далее в СБУ объявят подозрения другим коллаборантам. "Каждый, кто своими действиями бросает тень на героизм украинского народа и помогает оккупантам, получит заслуженное наказание", – добавили в СБУ.

Ранее, 12 марта, были задержаны несколько граждан Украины, которые собирали для оккупантов разведывательную информацию.