Покарання за зраду
Служба безпеки України фіксує випадки, коли окремі мешканці тимчасово окупованих територій схиляються до співпраці з ворогом. У відомстві наголосили, що жодних виправдань таким діям немає і бути не може.
Читайте також: СБУ затримали військового, який зрадив Україну у 2014 році
Кожен подібний випадок не проходить повз нашу увагу. Всі колаборанти отримають заслужене покарання! Під час війни будь-яка співпраця з ворогом – це державна зрада. І за це передбачена кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі!
– заявив голова СБУ Іван Баканов.
Підозри
В Службі зазначили, на цю мить вже оголошено низку підозр громадянам, які своїми діями завдали шкоди суверенітетові та територіальній цілісності України.
Зокрема:
- депутатці Мелітопольської міськради Галині Данильченко та низці її пособників, які допомагають РФ організувати окупаційну владу в місті;
- міському голові Куп’янська Геннадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога.
Далі в СБУ оголосять підозри іншим колаборантам. "Кожен, хто своїми діями кидає тінь на героїзм українського народу і допомагає окупантам, отримає заслужене покарання", – додали в СБУ.
Раніше, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.