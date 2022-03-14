Покарання за зраду

Служба безпеки України фіксує випадки, коли окремі мешканці тимчасово окупованих територій схиляються до співпраці з ворогом. У відомстві наголосили, що жодних виправдань таким діям немає і бути не може.

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Кожен подібний випадок не проходить повз нашу увагу. Всі колаборанти отримають заслужене покарання! Під час війни будь-яка співпраця з ворогом – це державна зрада. І за це передбачена кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі!

– заявив голова СБУ Іван Баканов.

Підозри

В Службі зазначили, на цю мить вже оголошено низку підозр громадянам, які своїми діями завдали шкоди суверенітетові та територіальній цілісності України.



Зокрема:

депутатці Мелітопольської міськради Галині Данильченко та низці її пособників, які допомагають РФ організувати окупаційну владу в місті;

міському голові Куп’янська Геннадію Мацегорі, який перейшов на бік ворога.

Далі в СБУ оголосять підозри іншим колаборантам. "Кожен, хто своїми діями кидає тінь на героїзм українського народу і допомагає окупантам, отримає заслужене покарання", – додали в СБУ.

Раніше, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.