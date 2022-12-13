Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. в эфире телемарафона , пишет 24 канал .
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"Это уже промышленные масштабы"
Данилов подчеркнул, что наши производители оружия доставят хлопот этим ворвавшимся на нашу землю фашистам.
Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 миллиметра, и 122 миллиметров калибра (снарядов советского и НАТОвского образца – 24 канал) на наших предприятиях,
– сказал секретарь СНБО.
Он также отметил, что скоро пойдет выпуск мин и многие другие вещи, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. "Речь идет уже о тысячах – это уже промышленные масштабы", – добавил Данилов.
По его словам, утвержденная в Украине ракетная программа финансируется на 100% и находится под контролем президента.
Данилов пока не подтвердил, что ЗРК "Patriot" поступят в Украину в скором времени, но он уверен, что поддержка партнеров для Украины будет продолжаться и будет расти.
Данилов о поведении россиян на ближайшие месяцы
- Алексей Данилов также отметил, что вчера, во время встречи лидеров G7, произошел очередной перелом в войне . Он отметил, что "все больше стран открывают лицо – становятся рядом".
- Секретарь СНБО подчеркнул, что это не значит, что нам теперь будет легче. Нет, но это поможет выиграть войну.
- "Легко не будет, россияне сейчас будут обезуметь. Они будут делать крайние действия, как та крыса загнана в угол. Именно такие времена нас могут ожидать месяц, полтора-два, но мы вырывали зубы змеи – это факт", – заявил Данилов.