Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. в эфире телемарафона , пишет 24 канал .

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"Это уже промышленные масштабы"

Данилов подчеркнул, что наши производители оружия доставят хлопот этим ворвавшимся на нашу землю фашистам.

Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 миллиметра, и 122 миллиметров калибра (снарядов советского и НАТОвского образца – 24 канал) на наших предприятиях,

– сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что скоро пойдет выпуск мин и многие другие вещи, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. "Речь идет уже о тысячах – это уже промышленные масштабы", – добавил Данилов.

По его словам, утвержденная в Украине ракетная программа финансируется на 100% и находится под контролем президента.

Данилов пока не подтвердил, что ЗРК "Patriot" поступят в Украину в скором времени, но он уверен, что поддержка партнеров для Украины будет продолжаться и будет расти.

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