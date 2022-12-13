Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, пише 24 канал.
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"Це вже промислові масштаби"
Данілов наголосив, що наші виробників зброї завдадуть клопоту цим фашистам, які вдерлися на нашу землю.
Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 міліметри, і 122 міліметрів калібру (снарядів радянського й НАТОвського зразка – 24 канал) на наших підприємствах,
– сказав секретар РНБО.
Він також зазначив, що скоро піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. "Мова йде вже про тисячі – це вже промислові масштаби", – додав Данілов
За його словами, затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.
Данілов поки не підтвердив, що ЗРК "Patriot" надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.
Данілов про поведінку росіян на найближчі місяці
- Олексій Данілов також зауважив, що вчора, під час зустрічі лідерів G7, відбувся черговий перелом у війні. Він зазначив, що "все більше країн відкривають обличчя – стають поруч".
- Секретар РНБО наголосив, що це не означає, що тепер нам буде легше. Ні, але це точно допоможе виграти війну.
- "Легко не буде, росіяни зараз будуть скаженіти. Вони будуть робити крайні дії, як той щур загнаний в кут. Саме такі часи нас можуть очікувати місяць, півтора-два, але ми повиривали зуби гадюці – це факт", – заявив Данілов.