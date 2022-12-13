Новий перелам у війні: Україну підтримує усе більше лідерів

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що вчора, під час зустрічі лідерів G7, відбувся черговий перелом у війні.

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Вчора був для нас знаменний день, все більше країн відкривають обличчя – стають поруч. Будьмо відвертими, ті країни, які спостерігали, наразі стають на бік світла, на наш бік. Це наближає нашу перемогу,

– зазначив Олексій Данілов.

Росія – загнаний звір

Секретар РНБО наголосив, що це не означає, що тепер нам буде легше. Ні, але це точно допоможе виграти війну.

Легко не буде, росіяни зараз будуть скаженіти. Вони будуть робити крайні дії, як той щур загнаний в кут. Саме такі часи нас можуть очікувати місяць, півтора-два, але ми повиривали зуби гадюці – це факт,

– додав Данілов.

До слова, Президент Володимир Зеленський під час звернення до лідерів G7 та подякував за підтримку, а також запропонував три кроки для миру: нова сила, міцність та дипломатія.

Також президент запропонував Росії покинути українські території до Різдва. Однак, для окупантів це було б надто гарним вчинком. Уже сьогодні в Москві відреагували на пропозицію Зеленського та сказали, що такого не станеться.

Це вкотре доводить, що Росія лише на словах готова до переговорів, насправді про ніяку дипломатію мови бути не може, коли йдеться про перемовини з терористами. Вони можливі лише на полі бою. Й у ЗСУ тут явна перевага.