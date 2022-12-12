Чому окупанти програють на фронтах

За 10 місяців війни Росія не може похвалитися жодними успіхами. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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Експерт пояснив, що російські війська не розраховували на таку війну, вони були впевнені на всі 100 відсотків, що зможуть ліквідувати українську державність ударним угрупуванням у 200 тисяч військових та найкраще зібраною технікою буквально за 2 – 3 дні.

Проте, як він зазначив цього зробити окупантам не вдалося, тож виходить, що вони самі собі викривили реальність.

Також ми розвінчили важливий міф – що російська армія взагалі щось важить. Адже сьогодні ми бачимо, що в усіх частинах, починаючи від логістики і закінчуючи мотивацією, модель, яка склалася у Росії після розпаду СРСР терпить своє фіаско,

– зауважив Черник.

За його словами, ми маємо "подякувати" російським генералам за те, що замість того, аби по-справжньому будувати свою оборону, крім пропагандистської картинки, вони займалися лише "розпилюванням" величезних воєнних бюджетів.

"Але жодним чином не можна недооцінювати ворога, бо вони б'ються на смерть і старого радянського мотлоху в них ще багато", – додав Черник.

Росія не може запропонувати нову тактику

Військовий експерт наголосив, що Путін у стратегічній пастці – в нього є головоломка, яку він хоче розв'язати, але не може.

Путін добре усвідомлює, що якщо для Росії якнайшвидше складеться класична воєнна поразка, то є висока ймовірність, що його позбавлять життя свої ж. Адже йому просто не пробачать цієї авантюри,

– пояснив Черник.

За його словами, Росія може стати на шлях свого розпаду. "Саме тому вони дають нескінченні сигнали і українцям, і всьому цивілізованому світу про пошуки якихось "точок дотику" для переговорів", – зауважив експерт.

Черник розповів про стратегічну ініціативу на фронті: відео



Він наголосив, що українці мають пам'ятати, що росіянам вірити не можна – вони дійсно шукають переговорного процесу, бо зараз для них ще залишається вікно можливостей.

На думку експерта, стратегічна ініціатива однозначно на боці України і нічого росіяни у стратегічному контексті, крім ядерної зброї, запропонувати не можуть. "І вони не знають, як вийти з цієї пастки", – додав Черник.

До слова, генерал армії США Марк Міллі раніше заявив, що Путін зазнав поразки в цілому, однак попереду ще багато бойових дій. Він вважає, що наразі ситуація на фронтах стабілізувалась і найближчим часом змін не буде. Але все ще триває окупація частини української території.

"З настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться", – зазначив Міллі.