Про це сказав керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Він відстежує ситуацію на кордонах регіону, який межує з Білоруссю.

До теми Лукашенку потрібна армія, щоб контролювати білоруський народ, а не для нападу на Україну, – ISW

"Мені подобається фраза "неспровокована війна в Україні", оце ключова фраза. Якщо робитимуть якісь провокації, то тільки наказ заставить білоруську армію перейти кордон. Якогось піднесення там не відбудеться, тому що у них немає мотиву. Наказ може бути", – вважає Коваль.

Наказ можуть не виконати

На думку очільника ОВА, є можливість, що білоруси не захочуть виконувати наказ Лукашенка, оскільки були випадки, коли вони розрізали колеса, спускали дизель в машинах.

Можна удавати, що ти активно налаштований на прорив, але думати довго. Але ризик наказу є, це треба розуміти, – зазначив Коваль.

Скільки часу потрібно для виконання наказу

Якщо ж білоруський диктатор таки накаже вдертися в Україну, то, як зазначив Коваль, реалізується це за кілька тижнів. За словами очільника ОВА, щоб все почало відбудовуватися чи навіть просто шикуватися, потрібен час. Українські військові зможуть відстежити такі плани.

Для початку наступу білоруси мають зосередити на кордоні батальйонні тактичні групи. Проте, на думку Коваля, сформувати їх білорусам буде важко.

"Вони ж 39 під Києвом мали... їх не врятувало. Думаю, що мінімально така ж сама кількість має бути тут. А сформуй її, попробуй. Навіть чисто логістично", – розповів керівник ОВА.

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