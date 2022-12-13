Новый перелом в войне: Украина поддерживает все больше лидеров

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что вчера, во время с встречи лидеров G7 , произошел очередной перелом в войне

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Вчера был для нас знаменательный день, все больше стран открывают лицо – становятся рядом. Будем откровенны, те страны, которые наблюдали, сейчас становятся на сторону света, на нашу сторону. Это приближает нашу победу,

– отметил Алексей Данилов.

Россия – загнанный зверь

Секретарь СНБО подчеркнул, что это не значит, что нам теперь будет легче. Нет, но это поможет выиграть войну.

Легко не будет, россияне сейчас будут бешенее. Они будут делать крайние действия, как та крыса загнана в угол. Именно такие времена нас могут ожидать месяц, полтора-два, но мы вырывали зубы змеи – это факт,

– добавил Данилов.

К слову, Президент Владимир Зеленский во время обращения к лидерам G7 и поблагодарил за поддержку, а также предложил три шага для мира : новая сила, крепость и дипломатия.

Также президент предложил России покинуть украинские территории к Рождеству. Однако для оккупантов это было бы слишком хорошим поступком. Уже сегодня в Москве отреагировали на предложение Зеленского и сказали, что такого не произойдет.

Это еще раз доказывает, что Россия только на словах готова к переговорам, на самом деле никакой дипломатии речи быть не может, когда речь идет о переговорах с террористами. Они возможны только на поле боя. И у ВСУ здесь явное преимущество.