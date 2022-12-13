Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, украинские защитники вынуждают врага менять тактику.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Как рассказал Череватый, наемники с опытом из ЧВК "Вагнера" учат новоприбывших базовым элементам тактики боя, как использовать местность и погоду. Но говорить, что они полностью перешли на какую-нибудь тактику, которая может переломить ход событий, нельзя.

Им не удается самое главное – системно прорвать нашу оборону,

– отметил полковник.

По словам Череватого, горячей точкой восточного фронта остается Бахмут, где фиксируется наибольшая интенсивность ударов врага и попытка прорвать нашу оборону. Вместе с тем украинские военные фиксируют истощение у захватчиков запасов боеприпасов 122 и 152 миллиметра, которые они вынуждены уже доставлять из отдаленных регионов.

"Преимущество врага в снарядах существенно снизилось. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы где-то выходим на паритет. В то же время наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными", – добавил Череватый.

Что происходит на фронте

Ранее Череватый сообщил, что на фронте происходит много событий – плановые ротации, замена подразделений, передислокация на другие направления.

"Однако не все это нуждается в объявлении, особенно с названием конкретного подразделения – табу. Если там и происходят какие-то события, поверьте, они плановые, поверьте, они с замыслом", – заявил Череватый.