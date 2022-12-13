Каким оружием Франция может помочь Украине
Первоочередная потребность Украины – это системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом премьер-министр заявил в интервью французским СМИ.
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Во Франции мы просим и ожидаем помощи в виде системы Mamba (SAMP-T – 24 канал), которая также поможет бороться с иранскими дронами.
– подчеркнул Шмигаль.
Также Вооруженным Силам Украины нужны танки Leclerc, находящиеся на вооружении Франции.
Кстати, это оружие в эфире национального телемарафона прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что комплекс SAMP-T способен сбивать не только аэродинамические цели, но и баллистические ракеты. Именно такое ПВО может серьезно помочь Украине.
Ранее Игнат сказал, что системы SAMP-T будут составлять будущее противовоздушной обороны.
Как Франция помогает Украине: последние новости
- Недавно французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставила Украине шесть 155-миллиметровых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 2 ракетные пусковые установки LRU и 2 зенитные системы Crotale».
- Париж также готовит партию оборудования, необходимого для восстановления энергетической инфраструктуры нашей страны.
- 13 декабря во Франции состоятся 2 конференции, посвященные Украине. Первая будет касаться потребностей Украины зимой, а на второй будут обсуждать восстановление нашей страны после войны.