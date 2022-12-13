Каким оружием Франция может помочь Украине

Первоочередная потребность Украины – это системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом премьер-министр заявил в интервью французским СМИ.

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Во Франции мы просим и ожидаем помощи в виде системы Mamba (SAMP-T – 24 канал), которая также поможет бороться с иранскими дронами.

– подчеркнул Шмигаль.

Также Вооруженным Силам Украины нужны танки Leclerc, находящиеся на вооружении Франции.

Кстати, это оружие в эфире национального телемарафона прокомментировал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что комплекс SAMP-T способен сбивать не только аэродинамические цели, но и баллистические ракеты. Именно такое ПВО может серьезно помочь Украине.

Ранее Игнат сказал, что системы SAMP-T будут составлять будущее противовоздушной обороны.

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