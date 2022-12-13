Якою зброєю Франція може допомогти Україні
Першочергова потреба України – це системи протиракетної та протиповітряної оборони. Про це прем'єр-міністр заявив у інтерв'ю французьким ЗМІ.
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У Франції ми просимо й очікуємо допомоги у вигляді системи Mamba (SAMP-T – 24 канал), яка також нам допоможе боротися з іранськими дронами,
– наголосив Шмигаль.
Також Збройним Силам України потрібні танки Leclerc, які є на озброєнні Франції.
До речі, цю зброю в ефірі національного телемарафону прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що комплекс SAMP-T здатний збивати на лише аеродинамічні цілі, а й балістичні ракети. Саме таке ППО може серйозно допомогти Україні.
Раніше Ігнат казав, що системи SAMP-T становитимуть майбутнє протиповітряної оборони.
Як Франція допомагає Україні: останні новини
- Нещодавно французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що його країна надала Україні шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 2 ракетні пускові установки LRU та 2 зенітні системи Crotale".
- Париж також готує партію обладнання, яке потрібне для відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни.
- 13 грудня у Франції відбудуться 2 конференції присвячені Україні. Перша стосуватиметься потреб України взимку, а на другій обговорюватимуть відбудову нашої країни після війни.