Оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что российские пропагандисты даже призывают применить тактическое ядерное оружие, чтобы остановить операцию ВСУ. В то же время люди, которые живут в Курской области, слышат эти "фантастические истории".

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Кремлю безразлично на гражданских в Курской области

Россия потомок Советского Союза, который имел традицию распоряжаться судьбой народов. Поэтому сейчас для страны-агрессора 150 тысяч человек это просто ресурс.

В общем если в Кремле решат, что есть политическая целесообразность разбить ВСУ и применить тактическое ядерное оружие, то применят. И вряд ли кто-то задумается за жителей Курска.

Они (россияне – 24 Канал) для того и живут, чтобы в нужный момент их разбомбили, ведь их жизнь ничего не стоит, в отличие от абстрактного "величие родины", или квадратных километров,

– сказал Олевский.

Власть открыто транслирует это понятие. Но это знание не мотивирует людей в Курской области и не дает им надежду на то, что надо немедленно защищать свою землю. У россиян нет такого желания защищать, как у украинцев.

У жителей Курска за окном идет война, в телевизоре – "победа", но они никак не соотносят эти два события. Они не воспринимают себя как людей способных повлиять на то, что происходит,

– добавил оппозиционный журналист.

Российская власть настолько ужасно относится к своим людям, что никакая другая не может быть хуже. Это довольно страшная вещь, которую россияне узнают о своей стране.