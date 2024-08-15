Опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський розповів 24 Каналу, що російські пропагандисти навіть закликають застосувати тактичну ядерну зброю, щоб зупинити операцію ЗСУ. Водночас люди, які живуть у Курській області, чують ці "фантастичні історії".

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Кремлю байдуже на цивільних у Курській області

Росія нащадок Радянського Союзу, який мав традицію розпоряджатися долею народів. Тож зараз для країни-агресора 150 тисяч людей це просто ресурс.

Загалом якщо у Кремлі вирішать, що є політична доцільність розбити ЗСУ й застосувати тактичну ядерну зброю, то застосують. Й навряд чи хтось задумається за жителів Курська.

Вони (росіяни – 24 Канал) для того й живуть, щоб у потрібний момент їх розбомбили, адже їхнє життя нічого не варте, на відміну від абстрактного "вєлічія родіни", чи квадратних кілометрів,

– мовив Олевський.

Влада відкрито транслює це поняття. Але це знання не мотивує людей у Курській області й не дає їм надію на те, що треба негайно захищати свою землю. У росіян немає такого бажання захищати, як в українців.

У мешканців Курська за вікном іде війна, в телевізорі – "перемога", але вони ніяк не співвідносять ці дві події. Вони не сприймають себе як людей здатних вплинути на те, що відбувається,

– додав опозиційний журналіст.

Російська влада настільки жахливо ставиться до своїх людей, що ніяка інша не може бути гірше. Це доволі страшна річ, яку росіяни дізнаються про свою країну.