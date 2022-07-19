Сейчас украинской армии не хватает двух типов ракет. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев.

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По его словам, первая – ракета класса РСЗО для HIMARS или M270, которая способна работать на расстояние до 300 километров.

Я абсолютно убежден в том, что у украинского генерального штаба есть множество "вкусных" объектов для такого типа ракет,

– отметил Владислав Селезнев.

"Эти объекты находятся на территории временно оккупированного Крыма или Донецкой и Луганской областей. Есть над чем работать, есть по чему работать", – добавил Селезнев.

Он добавил, что второй тип – это противокорабельные ракетные комплексы класса Гарпун, которые было бы хорошо нам получить. У нас уже есть те, которые работают на расстоянии до 120 км, однако нужны еще на 300 км.

Владислав Селезнев объяснил, если посмотреть на место дислокации российского черноморского флота, сейчас все корабли стоят за углом Тарханкут – западное побережье временно оккупированного Крыма. Оттуда не уходят, потому что очень волнуются, что за ними прилетит ракета класса "Гарпун".

"Если мы получим ракеты, которые будут действовать на расстоянии 300 километров, то не факт, что в бухте Севастополя эти корабли смогут укрыться. Даже при наличии мощной противовоздушной обороны", - добавил военный эксперт.

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