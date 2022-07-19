Наразі українській армії не вистачає двох типів ракет. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов.

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За його словами, перша – ракета класу РСЗВ для HIMARS чи M270, яка спроможна працювати на відстань до 300 кілометрів.

Я абсолютно переконаний в тому, що в українського генерального штабу є безліч "смачних" обʼєктів для такого типу ракет,

– зазначив Владислав Селезньов.

"Ці обʼєкти знаходяться на території тимчасово окупованого Криму або Донецької та Луганської областей. Є над чим працювати, є по чому працювати", – додав Селезньов.

Він додав, що другий тип – це протикорабельні ракетні комплекси класу "Гарпун", які було б добре нам отримати. В нас вже є ті, які працюють на відстані до 120 кілометрів, проте потрібні ще на 300 кілометрів.

Владислав Селезньов пояснив, якщо подивитися на місце дислокації російського чорноморського флоту, зараз всі кораблі стоять за рогом Тарханкут – це західне узбережжя тимчасово окупованого Криму. Звідти не йдуть, тому що дуже хвилюються, що по них прилетить ракета класу "Гарпун".

"Якщо ми отримаємо ракети, які будуть діяти на відстані 300 кілометрів, то не факт, що в бухті Севастополя ці кораблі будуть мати змогу сховатися. Навіть за наявності потужної протиповітряної оборони", – додав військовий експерт.

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